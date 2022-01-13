洛阳伊水迎宾馆项目一期主体完工，预计10月满足试运营条件

在龙门北桥东、伊水东路旁，一片新建筑群已拔地而起，这是洛阳伊水迎宾馆项目，按照国际五星级酒店标准打造，将成为我市一座园林式酒店，建成投用后，在接待来洛游客、承接大型会议等方面发挥重要作用。

在龙门北桥东、伊水东路旁，一片新建筑群已拔地而起，这是洛阳伊水迎宾馆项目，按照国际五星级酒店标准打造，将成为我市一座园林式酒店，建成投用后，在接待来洛游客、承接大型会议等方面发挥重要作用。

步入式衣帽间

22日上午，记者来到洛阳伊水迎宾馆项目现场，只见一派热火朝天的建设景象，6栋客房楼和1栋贵宾楼主体工程已完工，景观渠雏形初显。该项目依伊河而建，周边景色秀丽，从此处至龙门石窟景区坐车只需要几分钟。客房楼内，室内装修正在紧锣密鼓地进行。刷卡进入客房，室内灯光自动亮起、窗帘自动打开，还有步入式衣帽间等，细节处彰显着酒店的高端大气；牡丹造型的玻璃镜、牡丹图案的背景墙，又凸显了洛阳特色。

洛阳伊水迎宾馆项目属于市级重点项目，位于洛龙区伊水东路与顾龙路交会处，龙门石窟风景区北侧，总占地面积约450亩。一期占地面积120亩，2020年10月开工建设，主要有1栋贵宾楼、6栋客房楼，以及会议中心、宴会厅等配套设施，总建筑面积约10万平方米。

洛阳伊水迎宾馆项目负责人赵艳辉介绍，项目按照国际五星级酒店标准打造，设计客房367间，可容纳约500人住宿。目前，项目一期建筑主体工程已完工，正在进行室内精装修及室外管网、外立面幕墙和景观施工，预计今年10月全部完工，满足试运营条件。“该项目突出低密度园林式酒店、古韵新风新中式风格。”赵艳辉说，院内将打造成“春有花、夏有绿、秋有果、冬有青”的景观效果，一年四季皆有景可赏。

赵艳辉说，会议中心也按照高标准打造，为承接国际性会议提供便利，其中的多功能厅600平方米，将用于承接小型会议、婚宴等。此外，项目还规划有600个停车位，建成投用后，将显著提升我市的接待档次和规模，在接待来洛游客、承接大型会议等方面发挥重要作用。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 张馨心 通讯员 孟倩 文/图）