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徐衣显与中国五冶集团有限公司总经理陈阳举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 08:24

　　昨日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的中国五冶集团有限公司党委副书记、总经理陈阳一行举行工作会谈，双方就推进战略合作、投资重大项目等进行深入交流。

　　徐衣显对陈阳一行表示欢迎，并简要介绍了洛阳经济社会发展情况。他说，洛阳历史文化悠久，产业基础雄厚，科技实力强盛，区位优势明显，是伴随共和国成长的现代化工业城市，肩负着建设国家区域性中心城市、全国性综合交通枢纽城市、中原城市群副中心城市的更高定位。当前，洛阳处在由传统城市向平台城市转变的关键期，按照省委省政府要求正锚定经济总量万亿级目标、聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，加快聚合优质资源，着力打造综合型枢纽城市、平台型创新城市、青年友好型城市，经济社会发展保持稳中向好态势，为广大企业来洛投资兴业提供了更加广阔的平台空间。中国五冶集团作为冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者，是大型冶金及工业项目、高端民建、交通等领域的领军型全产业链服务商，拥有雄厚的技术、管理、人才、资信优势，希望中国五冶集团把洛阳作为深耕中原的主阵地，加强对接沟通，前瞻谋划布局，以具体化、方案化、项目化方式加强合作，共享机遇、共谋发展。

　　陈阳表示，洛阳发展势头强劲，营商环境优越，政策机遇叠加，未来潜力巨大，中国五冶集团将立足洛阳的目标定位和发展需求，与有关部门开展高效深度对接，找准务实合作的契合点、发力点，谋划实施一批大项目、好项目，打造互利共赢的增长点、支撑点，为推动洛阳高质量发展、加快建设现代化城市贡献力量。

　　中国五冶集团党委委员、副总经理万明海，市委常委、常务副市长孙延文等参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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