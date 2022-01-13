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“全员核检”呼唤“全员给力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.03.24 08:33

　　“坚决支持，听从指挥不掉队”“积极配合，助采有我”……昨日，我市5个城市区全员核酸检测的通告一经发布，瞬间引燃网络，一句句朴素的话语，传递出洛阳人的战疫姿态！

　　这轮全国疫情点多、面广、频发，复杂性、艰巨性、反复性不容低估。连日来，从孟津发现首例确诊病例，到老城新增无症状感染者，洛阳防疫形势也始终牵动着人心。“果断快速”进行全员核酸检测，用最短的时间排查疫情隐患，这是“下先手棋、打主动仗”的强势出击，亦是“人民至上、生命至上”的再次彰显。

　　明天，从襁褓婴儿到耄耋老人，5个城市区“200万级”人口，7个小时做完检测，难度可想而知。这样一次前所未有的“集体行动”，是对城市组织动员能力的大挑战，也是对每一个人的大考验。

　　此前，尽管相关部门反复作出提醒，也有相应的周密预案，然而，透过全国其他城市全员核酸检测情况，从“赶庙会”式检测现场，到口罩佩戴不规范的心理松懈，再到等待检测中的焦躁争执，这些前车之鉴也在提醒我们，顺利完成这次“超级任务”，尤需千千万万个“你我”的坚守与付出。

　　有您一分配合，就会少一些麻烦。从“全程佩戴口罩”到“主动接受体温检测”，从“保持一米以上距离”到“避免聚集和相互交谈”，请您积极配合组织管理，主动按时参与检测，自觉遵守检测秩序，确保检测过程忙而不乱、科学有序。

　　有您一分包容，就会少一些曲折。面对漫长的等待，面对可能的不便，或许会让您焦虑、急躁。这时，请想想防护服下大汗淋淋的医务人员，想想主动请战、连日奋战的志愿者，想想走街串户千百次的社区工作者。毕竟，面对疫情，谁都不能独善其身。明事理、顾大局、放宽心，检测才能更顺畅！

　　有您一分淡定，就会少一些遗憾。“对长期卧床、孕产妇等特殊人群，将上门采样”，不少社区近来纷纷发布便利措施，用行动证明全员检测“一个都不能落下”。如果遇到紧急情况，请您不要惊慌、冷静求助，每一位“天使白”“志愿红”“藏青蓝”都将是您的“主心骨”“贴心人”。

　　艰苦之际，更需心手相牵，稳住阵脚。肩并肩、心连心，我们一定能铸就铜墙铁壁，不给病毒可乘之机！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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