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叮咚！“亲情牌”洗衣机请查收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 08:22
志愿者给刘飞的伯伯（右二）讲解洗衣机的使用方法

　　在昨日举办的“2022·春天的约定”公益活动中，仓头镇中心小学五年级学生刘飞(化名)收到了一台崭新的全自动洗衣机。刘飞说，有了这台洗衣机，伯伯冬天给他洗衣服再也不会冻手了。

　　4年前，刘飞的父亲因病去世，母亲受了刺激遭遇意外不幸身亡。当时，刘飞年近60岁独居的伯伯，主动承担起了抚养他的义务，这些年两人相依为命。

　　刘飞的伯伯年纪越来越大，只能靠种地生活，所以两人的日子过得不容易。前些天，记者在仓头镇中心小学征集孩子们的心愿时，刘飞说完自己的心愿，捂着脸哭了起来。

　　昨日上午，志愿者和社工把这台崭新的全自动洗衣机送到了仓头镇中沟村刘飞的伯伯家里。这间屋子里，只有一台很有些年头的电视机、两张床和桌子、椅子。

　　刘飞的伯伯说，孩子平时住校，他一周去接一次，孩子从没跟他说过这件事儿，他也不知道刘飞这个想法。“孩子大了，懂事了，我这些年的辛苦算是没白费。”刘飞的伯伯说。

　　志愿者和社工给刘飞的伯伯讲了洗衣机的用法。临走时，记者看到，刘飞的伯伯悄悄别过头抹了抹眼泪。这台洗衣机，承载着刘飞的心愿和这个家庭的浓浓亲情。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 仝景菁 实习生 石依然 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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