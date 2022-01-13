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洛阳今日晴天到多云 气温3℃到20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.03.24 08:22
昨日，市气象局工作人员向市民发放宣传材料，广泛开展气象知识及气象防灾减灾典型案例宣传（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 吴文华 摄）

　　昨天是第62个世界气象日，主题是“早预警、早行动：气象水文气候信息，助力防灾减灾”。那么，当我们遭遇极端天气，收到气象预警后应该怎么办？

　　举例来说，暴雨预警信号由低到高分为蓝色、黄色、橙色、红色四级，收到暴雨蓝色预警，我们最好待在屋里，远离窗户；在室外不要在大树下避雨，不要拿着金属物品或接打电话，以防雷击。收到暴雨黄色预警，我们尽量避免车辆在积水中行驶，暴雨来临后，立即将车开到地势较高处停放；要切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业；要转移到安全场所避雨，提防受损房屋倒塌伤人。收到暴雨橙色预警或红色预警，此时暴雨可能即将或已经导致该区域的江河湖泊水位上涨、地面交通中断、输电线路中断等灾害，处于山地、丘陵、河流附近的人员应马上撤离至安全地区，立即停止户外活动；驾驶员如果遇到车辆熄火或无法正常行驶时，应观察地表径流情况，如果径流在迅速汇集应果断弃车躲避，等待降雨停止后再转移车辆。

　　最新天气预报显示，今天白天，我省西部、南部部分县、市有零星小雨或小雨。今天夜里到明天白天，全省有阵雨或雷阵雨，我省东部、南部部分县、市有中雨，南部局地大雨。明天夜里，东部、南部小雨停止转多云，须留意道路湿滑可能造成的不利影响。

　　受冷空气影响，26日夜里到27日白天，全省偏北风4级到5级，阵风6级到7级；27日全省最高气温较前期下降4℃到6℃，请注意及时添加衣物。

　　市气象台预计：今天，晴天到多云，夜里至明天凌晨局部地区有雾，偏南风4级左右，气温3℃到20℃；明天，阴天有小雨，偏北风4级到5级，阵风7级左右，气温6℃到16℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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