世界气象日，洛阳开展宣传纪念活动

23日是第62个世界气象日，洛阳市围绕“早预警、早行动：气象水文气候信息，助力防灾减灾”的主题，积极开展世界气象日相关宣传纪念活动。

“气象关乎你我他防灾减灾靠大家”“提高防灾减灾水平构建平安和谐社会”……23日是第62个世界气象日，洛阳市围绕“早预警、早行动：气象水文气候信息，助力防灾减灾”的主题，积极开展世界气象日相关宣传纪念活动。

当日，在洛阳市气象局门口，醒目的宣传条幅、气象灾害预警知识宣传展板等吸引市民驻足观看，工作人员向市民发放宣传材料，广泛开展气象知识及气象防灾减灾典型案例宣传。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 吴文华)