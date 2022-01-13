打造一流平台城区，涧西这么干！

23日，在洛阳市涧西区陕北二路十号街坊，建筑工人们正在对街边老旧的苏式建筑进行保护性修复，这是该区打造红色工业文化IP矩阵的重要举措，也是该区城市提质的一个缩影。

23日，在洛阳市涧西区陕北二路十号街坊，建筑工人们正在对街边老旧的苏式建筑进行保护性修复，这是该区打造红色工业文化IP矩阵的重要举措，也是该区城市提质的一个缩影。

洛阳市涧西区相关负责人介绍，今年该区将以创建全国文明典范城市为抓手，以提升城市功能为关键，加快青年友好型城区建设，不断提升城市承载力、治理水平，聚集大批青年人才，着力打造一流平台城区。

在提升城市承载能力方面，今年涧西区将坚持全区统筹联动，一体考虑安置房建设、产业发展、公共服务配套，对存在问题的遇驾沟、七里河等19个安置房建设项目，加强研判、精准施策、整体推进，自3月开始，集中开工一批项目。该区还将加快推进老旧小区改造，坚持“组团连片、集散为整”，对雨污管网、“断头路”等进行系统治理；对14个片区、115个老旧小区进行改造提升，尽快加装电梯。同时，对城市提质改造中盘活的土地资源进一步规划利用、重视产业配比，对闲置的老旧厂区，加快谋划建设总部基地，科学布局新产业新业态。