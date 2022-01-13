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暖心！洛阳这个区为残疾人提供“一站式”上门服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 20:21

　　“老人家，您好，我们来给您办理残疾证。”近日，洛阳市偃师区残联的工作人员来到该区商城街道大槐树村居民张石山家中，为卧病在床的他提供上门评残、办证等一站式服务。

　　82岁的张石山因脑梗致导致行动困难，且存在一定程度的智力障碍。残联工作人员和医务人员经现场检查、鉴定，认定其为二级肢体残疾人，当场为其办理了相关手续。“能力作风建设年”活动开展以来，偃师区残联针对部分出行不便的残疾人推出服务前移举措，上门为残疾人提供免费服务，实现重度残疾人办证“零跑腿”。目前，偃师区残联已组织工作队深入商城街道办、顾县镇等地，走村入户，为数十名像张石山一样因行动不便而无法前往医院接受残疾等级鉴定的居民提供了相关服务。

现场开展辅助器具适配评估

　　“第一轮上门服务主要覆盖我区11个镇(街道)，涉及127名需要换证和新办证的重度残疾人。”该区残联相关负责人介绍，走村入户的同时，他们还将现场为1527名残疾人开展辅助器具适配评估，通过观察、询问、检查、详细了解残疾人家庭生活条件、身体残疾和生活自理状况，同时听取他们对辅助器具的需求，以便为残疾人提供更加精准科学的适配器具，帮助他们更好融入社会。每到一户，残联工作人员和医护人员还积极向家属进行惠残政策宣讲、康复建议和实操指导，受到了大家的普遍好评。

　　很快，张石山的残疾人证将被残联工作人员送到家，他也将享受到各种惠残政策。上述负责人介绍，为保障残疾人及时享受惠残政策，残疾证办理后由该区行政服务中心残联窗口邮寄到乡镇(街道)，经镇(街道)残联登记后，会有专人送证到家，并帮助残疾人申报残疾人两项补贴及其他惠残政策。

　　上门服务、简化程序、创新方式、减免费用，一站式上门服务，为不少残疾人解了燃眉之急。截至目前，该区共为36名残疾人入户进行了残疾评定，入村为210名残疾人进行了辅助器具适配现场评估。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 杨凤轩 通讯员 石丹婷 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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