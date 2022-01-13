干得好拿得多！偃师改革薪酬制度 基层人员凭实力涨薪

春光正好，在偃师区岳滩镇喂北村“莓开眼笑”智能化温室大棚内，簇簇绿叶间点缀着一颗颗鲜红欲滴的草莓，摘一颗、尝一口，满嘴香甜。

春光正好，在偃师区岳滩镇喂北村“莓开眼笑”智能化温室大棚内，簇簇绿叶间点缀着一颗颗鲜红欲滴的草莓，摘一颗、尝一口，满嘴香甜。

“天天有人进棚采摘，根本不愁销，现在就盼着草莓再多长点！”自村里建起草莓大棚，喂北村村委委员李炎雷从早到晚盯在现场忙碌，刚开园时更是每天忙到后半夜。“虽然累，但干着有劲儿、有奔头，总想着再多干点。”李炎雷笑着说。

眼下，喂北村村“两委”干部干事创业劲头十足，村中工作开展得有声有色：20余个智能化草莓温室大棚建成投用，村里计划再流转部分土地建设良种培育基地和樱桃园，还要建古渡文化街区、古渡游园……

今年，该村集体经济收入有望突破300万元大关。村干部都说，是薪酬改革激发了大家拼搏的热情。

去年9月，偃师区率先在全市出台村(社区)干部薪酬管理制度，探索推行基本薪酬、绩效薪酬、任期薪酬“三薪并举”激励机制，进一步规范村干部薪酬结构、水平、发放、扣减等事项，鼓励基层干部在做大集体经济“蛋糕”的同时，进一步提升村干部收入水平。薪酬制度改革着力破解了农村干部薪酬结构单一、与工作绩效脱节等问题，告别“干多干少一个样”现象，有助于激发村干部工作动力，从根本上解决村集体经济发展内生动力不足的问题。