洛阳这个新时代文明实践所里上演非遗传承课

揉泥、捏制、塑形、雕琢……不一会儿，原本粗糙的泥坯上出现一张生动的笑脸。22日上午，在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所里，62岁的李明甫正在给社区居民们分享彩塑制作的诀窍。

揉泥、捏制、塑形、雕琢……不一会儿，原本粗糙的泥坯上出现一张生动的笑脸。22日上午，在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所里，62岁的李明甫正在给社区居民们分享彩塑制作的诀窍。

54岁的马燕芹跟着李明甫学习了近两年，她带着自己刚做好的“牡丹仙子”向李明甫求教。李明甫耐心指导：“造型捏得很好，就是脸上的表情不够生动，还得再修一修……”

李明甫是省级非物质文化遗产代表性项目李氏彩塑的传承人，自幼随父亲学习彩塑制作技艺，创作彩塑作品千余件。

在李明甫那间不大的工作室里，摆满了大大小小的彩塑作品，一个个彩塑人像或引吭高歌、或浅斟低吟、或凝眉沉思，形态各异，表情生动传神，让人不禁啧啧赞叹。

李明甫敢于创新，开辟了彩塑技艺的新路子——将抽象元素加入彩塑形象。他将彩塑做成玻璃钢、陶、三彩、青铜、钧瓷等不同材质的，改变单一的泥塑表现形态。他的作品曾荣获首届河南民间艺术展一等奖，还被评为河南省知名文化产品。

文化传承人是非物质文化遗产的守护神，作为李氏彩塑的第十九代传人，李明甫最大的愿望，就是把彩塑这门非遗技艺传承好、弘扬好。这些年，他一直致力于推广彩塑技艺，将祖传技艺传授给大众，让彩塑技艺的生命力更加旺盛、持久。

近年，随着洛阳市新时代文明实践中心建设扎实推进，在洛阳市涧西区兴隆花园社区工作人员帮助下，李明甫依托珠江路街道新时代文明实践所成立了“李氏彩塑传习所”，同时开办培训班，教授社区居民彩塑技艺。

李明甫教学生，不仅不收费，还提供材料。39岁的社区居民索伊此前没有接触过彩塑，这两年，她利用业余时间跟着李明甫从头学起，水平不断提高。去年，她的彩塑作品成功入选河南省民间工艺精品展。

像这样的学生，李明甫收了不少。这些年，李明甫教过的学生有上百名，年龄最小的只有5岁，最大的已年过花甲。2019年，李明甫还和学生们组建了李氏彩塑志愿服务队，积极参与新时代文明实践活动，在志愿道路上不停奔走。

进校园、进社区、参加拥军活动，为群众免费传授彩塑技艺……一系列志愿服务活动，让彩塑技艺更加贴近生活、贴近群众。

“我的技艺是祖传的，但我希望毫无保留地把技艺传给大众。”李明甫说，看着越来越多的人接触彩塑、喜欢彩塑，让他对这项技艺的传承充满信心。

“新时代文明实践，人人都是传承者，人人都是践行者。”珠江路街道新时代文明实践所相关负责人表示，新时代文明实践所成立以来，着力创新文化传播方式，把非遗文化融入新时代文明实践，以志愿服务拓展文明实践，不断丰富群众的精神文化生活，让新时代文明实践春风进万家。(洛报融媒·洛阳网记者戚帅华文/图/视频通讯员张岳香)