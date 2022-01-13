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社保卡对账簿来了！洛阳老年人查养老金明细更直观
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 19:57

　　今后，使用社保卡领取养老金等社保待遇，老年人对账也能像存折一样直观！23日，记者从洛阳市人力资源社会保障电子政务中心获悉，为方便部分人员查看交易明细，日前洛阳多家社保卡合作银行经办服务网点推出社保卡对账簿，实现“一人一卡一本”便民服务。

　　洛阳市人力资源社会保障电子政务中心负责人介绍，我市全面启动使用社保卡发放社保待遇工作后，不少市民到社保卡合作银行经办服务网点办理社保卡金融账户激活等相关业务，其中也有部分老年人反映，担心使用社保卡领取相关社保待遇后不够直观。“近期，通过与多家合作银行沟通协调，目前8家社保卡合作银行推出社保卡对账簿服务，几乎覆盖全市70%的社保卡经办服务网点，其余合作银行也可以协助老人在网点打印相关交易明细。”该负责人说。

　　所谓“一人一卡一本”，即一人一张社保卡，可对应一个对账簿(各银行叫法略有不同)。与过去的存折不同，对账簿主要功能是查询交易明细，并不具备存取功能，需与社保卡配套使用，也是我市人社部门便民服务的一项重要举措。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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