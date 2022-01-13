孟津区城关镇针对重点人群开展免费核酸检测

22日至23日，洛阳市孟津区城关镇针对市域外来(返)孟人员等重点人群开展新冠肺炎免费核酸检测。
22日至23日，洛阳市孟津区城关镇针对市域外来(返)孟人员等重点人群开展新冠肺炎免费核酸检测。
22日至23日，洛阳市孟津区城关镇针对市域外来(返)孟人员等重点人群开展新冠肺炎免费核酸检测。
采样现场科学划分了登记、缓冲、采样、送检、隔离等区域，该镇民兵和神鹰救援队队员负责维持现场秩序，确保核酸检测工作快速、有序进行。在检测现场，除市域外来(返)孟人员外，还有外卖骑手、环卫工人、超市营业员、公交司机、社区疫情防控值班人员、基层医疗机构工作人员等，大家有序排队等待检测，现场秩序井然。
城关镇相关负责人表示，在做好辖区内市域外来(返)孟人员等重点人群摸排及健康监测工作基础上，该镇还将严格执行各项防疫措施，加强各防疫卡点管理，扎实做好疫情防控工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 郑占波 郝翔翔 文/图/视频)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605