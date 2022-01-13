洛阳市邮政管理局：规范快递行业车辆、人员 确保合法上路

洛阳市邮政管理局党组成员张江松说，城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治，事关提升洛阳城市文明交通形象，作为邮政行业监管部门，市邮政管理局坚决拥护并支持市委、市政府相关规定和要求。

洛阳市邮政管理局党组成员张江松说，城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治，事关提升洛阳城市文明交通形象，作为邮政行业监管部门，市邮政管理局坚决拥护并支持市委、市政府相关规定和要求。 洛阳市邮政管理局党组成员张江松说，城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治，事关提升洛阳城市文明交通形象，作为邮政行业监管部门，市邮政管理局坚决拥护并支持市委、市政府相关规定和要求。 张江松说，城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治开展后，市邮政管理局制订并下发《洛阳市邮政管理局城市区邮政业快递三轮车综合整治三年行动计划方案》，要求各快递企业在2022年6月30日前统一快递车辆外观标识，办理注册登记，合法上路。 “截至目前，全市城市区的3500余辆快递电动三轮车已基本按照相关要求统一了外观，并落实了‘一车一盔’要求。2000余名快递行业从业者已取得电动三轮车驾驶证，其他人员，正在逐步报考中。”张江松说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)