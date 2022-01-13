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暖心！洛阳14名留守儿童的心愿统统实现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 20:10

　　“谢谢帮我们圆梦的叔叔阿姨，我们长大会帮助更多人。”今天上午，在洛阳市新安县仓头镇文化站图书室，14名留守儿童收到了梦寐以求的礼物。在《洛阳晚报》、掌上洛阳客户端与阿里巴巴天天正能量联合举办的“2022·春天的约定”公益活动中，这些山里娃圆了自己的心愿。

　　17日，掌上洛阳客户端以《全城寻找正能量洛阳人，一起共赴“春天的约定”》为题，发起“一起送爱去远方”的号召。在征集到各种如春风般温暖的故事中，记者选取了仓头镇社工想要帮助留守儿童实现心愿的故事，并决定与社工们一起完成这件暖心事。

　　为了方便爱心市民认领孩子们的心愿，掌上洛阳客户端特意为仓头镇中心小学部分留守儿童精心制作了线上心愿墙。心愿墙上线仅两个小时，孩子们的心愿就被全部认领。有的爱心市民将礼物寄到洛报融媒大厦，有的爱心单位直接开车送来捐赠物品。

　　今天，主办方将爱心物品打包完毕，全部送到孩子们手中。与记者同行的，还有洛阳与爱同行公益团队的志愿者郑爱琳。

　　“这么多魔方啊，孩子们一定很开心！”今天上午9点，一辆装满爱心物品的货车驶进仓头镇文化站，社工们一边拆箱整理物品一边兴奋地说。曾经许下心愿的14名留守儿童，整齐地端坐在图书室里，眼神中充满了期待。

　　“这是爱心人士手写的卡片，送给你，希望你能快乐地画画。”社工刘颖珂说着，将一套崭新的画笔递给了王萌萌。

　　“你看，《中外民间故事》的扉页上，还有祝福的话呢！”

　　“骑上自行车，你们就能在乡间小路上自由驰骋了。”

　　…………

　　刘颖珂逐一将爱心物品交到孩子们手中，他们互相交换着欣赏，开心不已。

　　12岁的刘飞站在与自己差不多高的洗衣机前，若有所思。“没想到，我的心愿真能实现！”刘飞说，有了这台洗衣机，伯伯冬天给他洗衣服再也不会冻手了。

　　“2022·春天的约定”公益活动至此已圆满结束，但爱心仍在继续。如果您想帮助这些孩子，或者参与我们后续的公益活动，都欢迎关注掌上洛阳客户端，或者拨打记者电话18638358896咨询，我们呼吁更多爱心人士加入我们的队伍，帮助更多需要帮助的人实现心愿。(为保护未成年人隐私，文中留守儿童均为化名)(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 李鹏 实习生 石依然 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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