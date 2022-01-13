援助启程！洛阳一批价值20余万元的物资运往吉林【视频】

23日下午4时许，一批价值20余万元的物资在洛阳市洛龙区兴洛湖公园附近装车完毕，很快将启程送往吉林，支援当地防疫工作及居民生活。

23日下午4时许，一批价值20余万元的物资在洛阳市洛龙区兴洛湖公园附近装车完毕，很快将启程送往吉林，支援当地防疫工作及居民生活。

记者从洛阳市文明办获悉，该批爱心物资由洛阳多个文明单位及爱心企业联合捐赠，旨在向吉林疫区表达来自洛阳人民的关心和鼓励。据了解，这批物资中含医用防护服938套、医用防护口罩3.8万个，方便面、火腿肠等食品数百箱。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 董玉婕 陈方毅)