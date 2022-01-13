3岁男童摘油菜花掉进水渠 嵩县籍武警战士英勇救人

23日，洛阳嵩县籍武警战士李海洋躺在病床上休养，旁边放着一面锦旗，这是男童豆豆(化名)的家人送来的。前一天，豆豆不慎掉进水渠，回乡探亲的李海洋跳入水中，奋力将豆豆托举起来，就在他吃力地抱着孩子往岸上爬时，豆豆的奶奶又滑了下来……

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23日，洛阳嵩县籍武警战士李海洋躺在病床上休养，旁边放着一面锦旗，这是男童豆豆(化名)的家人送来的。前一天，豆豆不慎掉进水渠，回乡探亲的李海洋跳入水中，奋力将豆豆托举起来，就在他吃力地抱着孩子往岸上爬时，豆豆的奶奶又滑了下来……

今年28岁的李海洋家住洛阳市嵩县何村乡西凹村，是一名有12年兵龄的武警战士，在新疆服役。前不久，他休假回乡探亲。按部队规定，他每周要做一次核酸检测，并将结果上报。22日下午2点左右，他在父母陪同下照例到县城医院做核酸检测，车行至何村乡黄坪村时，他看到两三个小孩站在一座小桥上往水渠里指，脸上写满着急。

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意识到有人落水，李海洋示意父亲开过去。车还没停稳，他就下车直奔桥边。“男童豆豆在水里，身体正往下沉，看不清他的脸。”李海洋说，情况紧急，他来不及脱衣服，扑通一声跳进水里。

1.8米高的李海洋本以为渠水不深，下去发现水到了胸口位置。他一把抓住豆豆往上托举，确保孩子可以呼吸。此时，豆豆的奶奶等人闻讯围上来，接着有人递下来一根竹竿，他右手抱着豆豆，左手抓住竹竿，因水底淤泥很深，他深一脚浅一脚地慢慢挪动。