洛阳液化气瓶咋管理？“扫一扫”就能查来源【视频】

按照国家统一安排，近日，洛阳市各级市场监管部门聚焦民生领域开展“铁拳”行动，严厉打击翻新液化气“黑气瓶”违法行为等多项重点内容。记者从洛阳市市场监管局了解到，目前在洛阳市城乡接合部和部分老式楼房，仍有一些市民使用液化气瓶。除此以外，饭店、食堂也大多使用液化气瓶。

按照国家统一安排，近日，洛阳市各级市场监管部门聚焦民生领域开展“铁拳”行动，严厉打击翻新液化气“黑气瓶”违法行为等多项重点内容。记者从洛阳市市场监管局了解到，目前在洛阳市城乡接合部和部分老式楼房，仍有一些市民使用液化气瓶。除此以外，饭店、食堂也大多使用液化气瓶。

充装液化气需要哪些程序？市场监管部门如何进行监管？记者和执法人员一起来到位于洛龙区龙门大道的一家液化气公司详细了解。

初检看“颜值”，有磨损暂时“扣留”

充气之前，工作人员首先要对气瓶进行外观初检，如果出现腐蚀、破裂、磨损以及其他缺陷影响正常使用则需要送到检测站进行检测，在此之前不能使用。同时，还要对气瓶护罩位置处钢印标注的编号、检测日期和下次检测日期等进行检查，超期气瓶不允许继续使用，直接做强制报废处理。

为什么要对液化气瓶进行检验？洛阳市市场监管局特种设备安全监察科相关负责人解释，因为液化气具有腐蚀性，在长时间的使用过程中，会对气瓶瓶壁造成一定程度的腐蚀并导致其变薄，因为强度不够很容易发生泄露和爆炸事故，所以必须定期进行检测。

根据相关要求，气瓶设计使用年限为8年，应当每4年检验一次，到期后允许在进行安全评定后延长使用期，使用期只能延长一次，且延长使用期不得超过气瓶的一个检验周期，即最长使用年限为12年。