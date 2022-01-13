洛阳美术馆24日起临时闭馆

23日，记者获悉，根据目前疫情防控形势，为避免人员聚集，保障广大观众的身体健康和生命安全，洛阳美术馆将从3月24日起临时闭馆，恢复开馆的时间另行通知。

23日，记者获悉，根据目前疫情防控形势，为避免人员聚集，保障广大观众的身体健康和生命安全，洛阳美术馆将从3月24日起临时闭馆，恢复开馆的时间另行通知。

在闭馆期间，洛阳美术馆将在官方微信公众号推出精品美术作品线上展览。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 牛珂)