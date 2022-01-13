提升能力作风 惠企纾困解难——建行洛阳分行“行长进万企”活动扎实推进

“建行将深入学习发扬焦裕禄精神，充分发挥供应链金融、金融科技等综合服务优势，为中信重工在供应链、人才公寓建设、票据池、信息化、数字化等方面需求提供支持，为公司发展中的痛点量身定做金融服务方案，共同探讨银企合作新蓝海。”

“建行将深入学习发扬焦裕禄精神，充分发挥供应链金融、金融科技等综合服务优势，为中信重工在供应链、人才公寓建设、票据池、信息化、数字化等方面需求提供支持，为公司发展中的痛点量身定做金融服务方案，共同探讨银企合作新蓝海。”

3月15日，建行河南省分行行长梁德顺走访中信重工机械股份有限公司与企业负责人就进一步密切银企合作进行探讨。

深入贯彻执行洛阳市委市政府“万人助万企”重大工作部署，落实省分行“行长进万企”活动工作要求，建行洛阳分行做实主动走访调研企业，帮助企业纾困解难。

洛阳分行通过专题会议、走访调研等形式，进行活动进行研究部署，做实“功课”，确保活动扎实推进。该行成立了由分行党委书记、行长董琦任组长，其他行领导任副组长的领导小组。相关部门及支行主要负责人为成员的“行长进万企”活动实施小组，负责做好走访客户的组织、实施、推动和总结，确保走访解决企业痛点，密切银企合作，促进发展、实现双赢。

建行明确各支行一把手，根据活动要求亲自安排部署，加大走访频次；相关部门根据走访名单做好走访记录，抓住“行长进万企”活动带来的市场机遇，转变作风，强化服务；带着产品深入企业，了解客户需求，找准合作方向，加大信贷支持力度，不断深化银企合作关系。

以“提升能力作风、惠企纾困解难、强化责任担当、服务经济建设”为主题，通过建立行领导分包联络企业服务机制，帮助企业健全内部金融财务制度、深化金融知识、惠企政策了解运用，强化政策宣传解读，指导企业用足用好政策；着力摸清企业面临的融资问题和金融诉求，进企通过综合服务、综合营销，实现金融服务质效、企业满意度双提升。

做实客户走访调研，建立回访机制。建行按照监管部门的走访名单及该行重点营销客户确定的走访客户名单、包联责任人及走访联系人名单，确定相关经营机构，责任经营机构主要负责人为走访联系第一责任人，负责客户走访联系、同时坚持“行长进万企”活动和“两重两访”活动紧密结合，增加园区、科技类企业作为特色自选动作。了解园区入驻企业和科技类企业经营情况、开户结算情况、园区建设运营情况等及存在的问题等。并建立分包联络人和走访联系人机制，确保3月底完成第一批客户走访工作，以“两问四送”为核心的集中实地调研走访，即问需于企、问计于企，为企业送知识、送政策、送产品、送服务。对包联客户建立回访机制和定期走访机制，常态化推进“行长进万企”活动。

与此同时，建行要求全行认真学习政策、产品，做到心中有数，用活、用足用好国家金融扶持政策及总行、省分行差别化政策，确保金融政策直达企业。一方面要积极融入省委“十大战略”决策部署，将支持制造业高质量发展作为主攻方向，支持中小企业复工复产，促进“小升规、规上市”战略举措落地落实。一方面要聚焦产业链创新链短板弱项，强化产业链企业集群、“专精特新”企业、科技型企业和“双创”活动支持力度，激发企业活力，为传统产业转型升级、新型产业培育壮大、未来产业谋篇布局营造良好生态，确保“行长进万企”活动，促进金融服务质效、企业满意度双提升。④