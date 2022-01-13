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国产首个！“绿色珠江”工程用的是洛阳造船用气体机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 13:13

　　近日，中国船舶河南柴油机重工有限责任公司(简称河柴重工)发运厂房内，24台CHG620L6MPI船用气体机整装待发，将交付用户。这是该公司签订的“绿色珠江”工程100台船用气体机合同的最后一批产品。

　　“绿色珠江”工程是为深入贯彻习近平生态文明思想、落实党中央关于打赢蓝天保卫战的决策部署，积极响应我国“碳达峰、碳中和”等环保中长期目标和愿景，由中国船舶集团和广东省航运集团共同推动的重点工程。2021年4月，河柴重工与中船广西船舶及海洋工程有限公司签订了LNG单一燃料动力船主动力系统集成供货合同，为50艘散货船提供100台CHG620L6MPI船用气体机主机，强力支撑“绿色珠江”工程。这是河柴重工有史以来船用领域签订的最大一笔气体机订单，也进一步提高了河柴重工在内河船舶绿色动力领域的行业地位。

　　LNG船是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”产品，而河柴重工的CHG620L6MPI船用气体机是首个上船的国产气体机。

　　“我们的这款船用气体机，产品动态性能优越、功率储备大，各项性能指标达到国内领先水平，满足C2排放要求。尤其是控制系统实现了国产化，与进口系统相当。”河柴重工相关负责人介绍。

　　河柴重工气体机研发起步早、起点高，先后掌握了空燃比精确控制、稀薄燃烧、爆震控制、增压匹配等关键技术，技术实力居国内领先水平。2020年1月，河柴重工以国家绿色环保动力及“绿色珠江”内河动力替代要求为牵引，启动CHG620L6MPI等四型具有自主知识产权的船用气体机开发。

　　2022年伊始，河柴重工喜讯频传，防务动力、船海与应用、外贸、服务保障等板块连续中标，合同金额累计近2亿元。目前，该公司正加快生产，确保按期交付。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 梅巍）(图片由企业提供)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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