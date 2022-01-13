洛阳牡丹桥西半幅桥面将于本月底通车

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：牡丹桥加固工程进度如何？西半幅何时能完工通车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：牡丹桥加固工程进度如何？西半幅何时能完工通车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：牡丹桥加固工程进度如何？西半幅何时能完工通车？
洛阳市城市管理局回复：牡丹桥加固工程整体进展如下：目前西半幅桥面沥青路面及伸缩缝安装已施工完成，目前伸缩缝混凝土正处于养护期，桥面正在进行防撞护栏安装、人行道防滑颗粒、路面标线施工等收尾工作。如无特殊情况，牡丹桥西半幅可于3月30日左右通车。
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