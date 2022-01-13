洛阳首个智能数字化集控站正式投入运行

3月22日，国网洛阳供电公司首个智能数字化集控站——中心集控站正式投入运行，标志着洛阳变电运维在“无人值守+集中监控”的新篇章中持续发力，初步形成“全科医生+专家队伍”的运维管理新模式。

3月22日，国网洛阳供电公司首个智能数字化集控站——中心集控站正式投入运行，标志着洛阳变电运维在“无人值守+集中监控”的新篇章中持续发力，初步形成“全科医生+专家队伍”的运维管理新模式。

据悉，变电运维业务作为电网企业生产业务的核心环节，主要负责电网设备的运行操作和维护管理。集控站作为变电运维的基本业务单元，负责所辖变电站的设备运维、监视和全寿命周期管理，集控站的工作质效直接关系电网是否稳定和可靠供电。

自中心集控站启动建设以来，洛阳供电公司不断强化集控站建设的过程管控、各专业的协调和指导工作，加快推进中心集控站场地布置和调度延伸终端、新一代集控系统的建设。修编规章制度、业务流程和作业指导书等，规范集控站标准化运转。同时开展运维、监控人员双向轮岗，为集控站后期运转提供队伍保障。

据了解，中心集控站承担了洛阳电网79座110千伏及以上电压等级变电站设备的运维监控工作。经过为期1个月的试运行，中心集控站从推进全信息接入、设备差异化监视、事故异常标准化处置机制等手段，大幅提升了设备事故处理、运维管理的质效，使变电监控与运维班组更加紧密地联系在一起。同时，充分应用高清视频巡检、一键顺控等智能手段，有效提高了设备监控的强度、运维管理的细度，提升了运行人员对设备的状态感知、缺陷发现、主动预警、风险管控和应急处置能力，有力支撑了设备精益运维。

接下来，洛阳供电公司将在中心集控站建设经验的基础上，加速推进瀍河集控站和龙门集控站的建设，深度挖掘监控系统的高级应用功能，积极探索“运、检、监”一体化集控站建设模式，进一步确保电网运行安全、可靠。(李帅 李艳萍)