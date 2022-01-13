洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳首个智能数字化集控站正式投入运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 09:20

　　3月22日，国网洛阳供电公司首个智能数字化集控站——中心集控站正式投入运行，标志着洛阳变电运维在“无人值守+集中监控”的新篇章中持续发力，初步形成“全科医生+专家队伍”的运维管理新模式。

　　据悉，变电运维业务作为电网企业生产业务的核心环节，主要负责电网设备的运行操作和维护管理。集控站作为变电运维的基本业务单元，负责所辖变电站的设备运维、监视和全寿命周期管理，集控站的工作质效直接关系电网是否稳定和可靠供电。

　　自中心集控站启动建设以来，洛阳供电公司不断强化集控站建设的过程管控、各专业的协调和指导工作，加快推进中心集控站场地布置和调度延伸终端、新一代集控系统的建设。修编规章制度、业务流程和作业指导书等，规范集控站标准化运转。同时开展运维、监控人员双向轮岗，为集控站后期运转提供队伍保障。

　　据了解，中心集控站承担了洛阳电网79座110千伏及以上电压等级变电站设备的运维监控工作。经过为期1个月的试运行，中心集控站从推进全信息接入、设备差异化监视、事故异常标准化处置机制等手段，大幅提升了设备事故处理、运维管理的质效，使变电监控与运维班组更加紧密地联系在一起。同时，充分应用高清视频巡检、一键顺控等智能手段，有效提高了设备监控的强度、运维管理的细度，提升了运行人员对设备的状态感知、缺陷发现、主动预警、风险管控和应急处置能力，有力支撑了设备精益运维。

　　接下来，洛阳供电公司将在中心集控站建设经验的基础上，加速推进瀍河集控站和龙门集控站的建设，深度挖掘监控系统的高级应用功能，积极探索“运、检、监”一体化集控站建设模式，进一步确保电网运行安全、可靠。(李帅 李艳萍)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
        前几日，春雨如丝。透过春雨，世间万物如同写意画般，若隐若现。让人不禁想起邵雍的《春雨吟》：“春雨细如...
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！龙门实验室揭牌
  • 3月25日放假调休！涧西区等5个城市区...
  • 本月25日至29日，王城动物园年票限时办理
  • 因设备故障，应天门地铁站停车场暂停使用
  • 洛阳59名教师入选河南省中小学幼儿园...
  • 减少不必要聚餐聚会！洛阳疾控发布重...
  • 24小时值守，筑牢疫情防控防线
  • 洛阳首家省实验室龙门实验室揭牌
  • 抢抓农时种植丹参【组图】
  • 提前40天完工！国花路（机场路至春都...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    建设社区体育公园 打...
    鸿盛轴承：生产线升级...
    国花路机动车道提升改...
    以人工智能助力产业转...
    精彩热帖

    西苑樱花

    结香

    拍梅

    黑白老街
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605