联盟路4号院环境明显改善（文明365 创建在行动）

昨日上午，记者在涧西区联盟路4号院看到，该小区环境明显改善。

非机动车有序停放在停车区域

昨日上午，记者在涧西区联盟路4号院看到，该小区环境明显改善。

18日，本报报道了联盟路4号院环境欠佳，存在部分楼道商业广告过多、空中线缆杂乱等不文明问题。发现问题后，湖北路街道牵头多部门实施整改，并在辖区举一反三开展拉网式排查。

联盟路4号院是典型的无主管老旧小区，小区内租户较多、人员流动性较大，加之缺乏管理主体，导致环境欠佳。昨日上午，记者在现场看到，该小区原先杂乱的空中线缆已基本整治完毕，裸露在外的线缆也用“绿藤”进行美化，楼栋外的非机动车有序停放在停车区域内，楼道内无杂物堆积，居民家门上的“牛皮癣”小广告也被清理干净。

湖北路街道相关负责人介绍，除了上述改变，他们还在该小区安装了数盏路灯，为居民提供公共照明，并计划为该小区缺少充电桩问题“量身定制”解决方案。

针对联盟路4号院缺乏管理主体这一问题，湖北路街道相关负责人表示，辖区各社区将形成网格化管理机制，每个社区工作人员负责1个到2个小区，通过日巡查、周研判、月总结对负责小区加强管理，以切实行动助力全国文明典范城市创建。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)