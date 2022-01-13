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他们视老人为亲人，老人赠房子表谢意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 09:01
杨明秋（右）看望黄炳玉老人

　　昨日9时许，位于涧西区景华路上的一栋老式临街楼房里，68岁的杨明秋跨上一层层台阶，来到位于2楼东侧的一家住户门口，从兜里掏出钥匙打开房门。“黄阿姨，我回来啦，您今天早上吃饭没有啊……”她的声音像往常一样，非常亲热。

　　穿过走廊，卧室的床上坐着一位白发老人，她扭脸看到杨明秋，一边笑，一边伸出右手迎接她。

　　42年前结下情谊，一对师徒成了好朋友

　　白发老人名叫黄炳玉，今年90岁，她的老伴儿李振鹏(已过世)，和杨明秋的爱人齐五明(今年69岁)曾经是同事。他们之间的故事，要从1980年说起。

　　当年，27岁的齐五明进入单位的技术部工作，认识了比他年长28岁的李振鹏。“李师傅为人随和，也很有耐心，从怎么画图纸到设计、安装，一步一步地教我。”齐五明回忆说。接触时间长了，俩人成了朋友，经常互相串门儿。齐五明年轻，遇到李振鹏家里有买煤、搬煤等的力气活，就主动揽下来；闲暇的时候，俩人下棋、聊天，高兴的时候还会喝两杯。

　　就这样，李振鹏和齐五明的关系亦师亦友，结下了深厚的情谊。齐五明说，虽然自己并没有真正拜师，但是在他心里，李振鹏是工作中的师父，更是一位值得他尊重的长辈。

　　“我要是走了，家里有事，麻烦你帮帮忙”

　　一转眼，时间到了2005年，李振鹏已经退休多年，两家的情谊只增不减。“俩人闲聊的时候，我老伴儿曾经开玩笑说，‘我要是走了，家里有事，麻烦你帮帮忙’。”黄炳玉说。

　　没想到，当年6月，80岁高龄的李振鹏去世了；同一年，齐五明的母亲也走了。办完两位老人的后事，杨明秋和齐五明专门说起了黄炳玉的事情。“齐五明，以后你就当认了一个妈，你平时对老妈啥样，咱对黄阿姨就啥样。”当时，杨明秋这样对齐五明说。

　　妻子说的这番话，齐五明从心里认可。齐五明说，李振鹏和黄炳玉无儿无女，黄炳玉也没有工作，除了社区和民政部门办理的补助，没有其他收入来源。因此，即使没有李振鹏的那句开玩笑似的“嘱托”，自己和爱人也不会对黄炳玉老人不管不问，这是做人的根本。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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