洛阳首批3个“快递外卖小哥暖心驿站”在洛龙区挂牌

“这地方真不错！不仅能歇脚，还能充电、喝水、上厕所，太贴心了！”日前，在位于洛龙区开元路街道的“开元小二·暖蜂驿站”内，美团骑手们休息、聊天，切身感受着驿站的贴心服务。

“这地方真不错！不仅能歇脚，还能充电、喝水、上厕所，太贴心了！”日前，在位于洛龙区开元路街道的“开元小二·暖蜂驿站”内，美团骑手们休息、聊天，切身感受着驿站的贴心服务。

当天，“开元小二·暖蜂驿站”“26℃爱心驿站”“红色驿站”分别在洛龙区开元路街道、翠云路街道、关林街道挂牌，这也是我市首批“快递外卖小哥暖心驿站”。

近年，快递物流、外卖送餐、网约车等新业态经济迅猛发展，催生了一大批新型就业群体，如外卖员、快递员等，更是青年就业创业的有效平台。洛龙区结合“能力作风建设年”活动和青年友好型城市建设部署，依托小区党支部、社区党群服务中心、非公企业党组织等阵地，建立“快递外卖小哥暖心驿站”，让新型就业群体感受到党组织的温暖，促使其更好更快融入城市。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 惠双元/文 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉/图）

【相关链接】

1.关林街道“红色驿站”

地址：幼亨口腔门诊部(关圣街与展览路交叉口东北角)

2.翠云路街道“26℃爱心驿站”

地址：宝龙二期B区门口宝龙社区党群服务中心(展览路与定鼎门街交叉口向西100米)

3.开元路街道“开元小二·暖蜂驿站”

地址：定鼎门社区世府名邸小区党支部(政和路与长兴街交叉口东北角)