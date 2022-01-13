考生注意!全国计算机等级考试取消

报名这项考试的洛阳考生请注意！据“河南省教育厅”微信公众号最新公告，河南科技大学社会考生考点、河南省招生考试学术交流中心考点原定于3月26日—28日举行的全国计算机等级考试取消，已报名缴纳的考试费用，将按原支付渠道全额退回考生。

报名这项考试的洛阳考生请注意！据“河南省教育厅”微信公众号最新公告，河南科技大学社会考生考点、河南省招生考试学术交流中心考点原定于3月26日—28日举行的全国计算机等级考试取消，已报名缴纳的考试费用，将按原支付渠道全额退回考生。 报名这项考试的洛阳考生请注意！据“河南省教育厅”微信公众号最新公告，河南科技大学社会考生考点、河南省招生考试学术交流中心考点原定于3月26日—28日举行的全国计算机等级考试取消，已报名缴纳的考试费用，将按原支付渠道全额退回考生。全文如下： 关于取消河南省2022年3月全国计算机等级考试社会考生考试的公告 为落实国家和河南省新冠肺炎疫情防控部署要求，减少社会人员流动聚焦，全力守护广大考生和考试工作人员身体健康与生命安全，经研究，决定取消河南科技大学社会考生考点、河南省招生考试学术交流中心考点原定于3月26日—28日举行的全国计算机等级考试。 两所考点取消社会考生考试已报名缴纳的考试费用，将按原支付渠道全额退回考生，且保留上次成绩资格延至下次考试。退费将于本次考试结束后开始办理，预计退费时间为30个工作日。由此给广大社会考生带来的不便敬请理解，感谢社会考生对防疫工作的支持和配合。 ⑥