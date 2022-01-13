青年友好不能少了“生育友好”

“第三孩免费上幼儿园”“6岁前每月发育儿补贴”“全面放开生育政策”……最近，从全国两会的会场到网络民意的舆论场，大家纷纷为增强年轻人生育意愿支招。让年轻人“愿意生、养得好”，事关千家万户的幸福感，也是青年普遍关注的话题，我们今天就聊聊生孩子这个事儿。

“第三孩免费上幼儿园”“6岁前每月发育儿补贴”“全面放开生育政策”……最近，从全国两会的会场到网络民意的舆论场，大家纷纷为增强年轻人生育意愿支招。让年轻人“愿意生、养得好”，事关千家万户的幸福感，也是青年普遍关注的话题，我们今天就聊聊生孩子这个事儿。

近年，随着人口老龄化加剧，我国相继放开二孩、三孩政策，可年轻人的生育意愿依然低迷。统计显示，90后平均打算生育子女数仅为1.66个，比80后低10%。去年，我国出生人口初步核算是1062万，相比2017年的1723万大幅降低。和全国的趋势类似，河南去年新出生人口首次跌破80万，洛阳人口出生率还要低于全省平均水平，自2019年以来新出生人口连续多年不足8万。

年轻人为啥不想生娃？“不想生”的固然有之，更深层次的原因是“不敢生”“养不起”。从十月怀胎到产后休假，工作收入、职场晋升、福利待遇如何保障？生完之后还要养，买奶粉、请保姆、送早教、上幼儿园，加起来又是一笔不小的花销。可以说，各种生娃羁绊、育儿焦虑，让年轻人谈“生”却步。

生儿育女是人生大事，可又不只是年轻人的事。就在最近，北京市提出未成年子女数量较多的家庭在申请公租房时可优先配租；攀枝花市为生育二孩、三孩家庭发放育儿补贴金，每月每孩发放500元，直至孩子3岁……这些普惠性的举措，或可增强年轻人生育意愿，也对当地吸引人才有着积极促进作用。

对生育友好是增强城市吸引力的“加分项”，也是青年友好的一道“必答题”。我市出台的《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》，除了建设人才公寓、青年驿站等青年安居保障工程，还专门提出“给予承租保障性租赁住房青年与购房人同等的子女入学、医疗等公共服务权益”“青年集聚区周边增配优质公办中小学和幼儿园”等。落实好这些配套举措，既能吸引更多年轻人来洛阳安家落户，也能提升一个城市生育幸福指数、宜居宜业环境。(郭旭光)