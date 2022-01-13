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徐衣显主持召开专题会议研究自贸区建设、河洛文化生态保护等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 08:26

徐衣显主持召开专题会议研究自贸区建设、河洛文化生态保护等工作
制度先行创新引领提质升级自贸窗口
保护为重文旅融合传承弘扬河洛文化

　　昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究自贸区洛阳片区建设、河洛文化生态保护实验区申建、洛阳智慧岛(深圳)科创基地设立等工作。

　　在听取自贸区洛阳片区建设情况汇报后，徐衣显指出，自贸区洛阳片区挂牌成立4年多来，在制度创新、产业发展、主体培育、人才集聚等方面取得了较好成效，但与省委省政府的要求还有差距。徐衣显强调，一要突出问题导向。各级各相关部门要正视问题，找准短板弱项，用足用活政策，着力深化改革、完善机制，破解瓶颈难题、做强产业支撑，切实发挥自贸区龙头作用，为政府治理立标杆、为制度开放做实验、为区域发展筑高地。二要突出创新引领。围绕自贸区2.0版建设目标，借鉴复制先进经验做法，开展首创性、集成性、差异化改革创新，以制度创新推动企业创新，以企业创新撬动产业发展，形成“风口”产业发展集群。三要突出“五区联动”。充分释放“五区联动”叠加效应，全力推进“四路协同”，加快东方红国际陆港等重点项目建设，打造高能级开放合作平台。四要突出高效运营。探索新型管理模式，优化政务服务举措，扁平化推动管理运营，实现自贸区投资贸易便利化、审批服务智慧化、金融环境国际化、创新引领常态化。

　　会议研究了河洛文化生态保护实验区申建工作。徐衣显强调，一要扛牢政治责任。各级各有关部门要深入贯彻习近平总书记关于文化遗产保护的重要指示批示精神，提升政治站位，担当历史使命，深挖洛阳厚重文化资源，高标准推进实验区建设。二要落实保护任务。坚决贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，实施非遗调查计划，加强非遗理论研究，完善非遗传承体验设施体系，打造非遗保护文化空间。三要培育文旅文创。加快文旅深度融合，发展特色文旅产业，叫响特色文旅品牌，开发更多沉浸式文旅文创项目，真正让非遗文化资源活起来、火起来，推动文旅文创成支柱。

　　会议还研究了设立洛阳智慧岛(深圳)科创基地相关事宜。徐衣显指出，打造“科创飞地+智慧岛”运营平台，有利于汇聚先进地区产业、资本、技术、人才等高端要素，推动优质企业、项目成果在洛升级转化。他强调，要深入开展调研，明晰功能定位，按照政府引导、国企参与、市场运作的思路，科学制订组建方案、运营方案和服务方案，推动基地建设与招商引资相结合、奖补措施与绩效考核相挂钩，打造链接沿海、服务创新、抢抓“风口”、做强产业的“桥头堡”。

　　魏险峰、任丽君参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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