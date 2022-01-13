一口铸铁锅 浓浓母女情

今天这个老物件是一口铸铁平底锅，模样普通，功能简单，已被用了35年。它的主人叫卢秀珍，洛轴集团职工，已退休4年。

承载了很多回忆的平底锅

今天这个老物件是一口铸铁平底锅，模样普通，功能简单，已被用了35年。它的主人叫卢秀珍，洛轴集团职工，已退休4年。“每当用这口锅做美食时，妈妈的样子就浮现在我的脑海中。”卢秀珍说。

如同《人世间》的故事，平平淡淡才是真

“这口锅是1987年买的，你看，它的样子一点也不好看……那时候，我刚来洛阳不久，一家人挤在宿舍楼的楼梯间里……妈妈为了做油饼在15号街坊买了这口锅，花了3块钱……可惜，那时候爸爸已经不在了，没吃上用这口锅做的东西……”

卢秀珍娓娓道来，仿佛是在讲述平底锅的故事，也是在回忆几十年来的生活：接班进厂、嫁人租房、搬入新房……这不禁让人想起了电视剧《人世间》——这些平凡的家庭往事，构成了世间百态，也让人悟出平平淡淡才是真的人生真谛。