69岁的赵建强：制作1700多段视频传承空竹文化

“立盘丝”“一杆秤”“水中捞月”“云天雾地”……近日，在西苑公园的大草坪上，69岁的赵建强正在抖空竹。随着双臂摆动，空竹时而飞过他的头顶，时而他的掠过腋下……

赵建强在抖空竹

“立盘丝”“一杆秤”“水中捞月”“云天雾地”……近日，在西苑公园的大草坪上，69岁的赵建强正在抖空竹。随着双臂摆动，空竹时而飞过他的头顶，时而他的掠过腋下……

“练习抖空竹10年，身体越来越好，还结识了很多朋友，可谓受益匪浅。”赵建强说，他退休前从事行政管理工作，常年伏案工作落下了肩周炎和胃溃疡的毛病。2012年，他对抖空竹产生兴趣，跟着广场上的玩家学习，从“平盘丝”等基础动作入手，逐渐上路。此后，他遍访洛阳的抖空竹高手，还在网上观摩教学视频，技术突飞猛进。

“抖空竹特别适合老年人，不仅能锻炼全身，提高协调性、灵活性，增强平衡能力，还可以陶冶情操、愉悦身心，让老年人在快乐中收获健康。”赵建强说，初学者不妨从基本动作入手，再逐渐学习成套动作。练习抖空竹前，要做好热身，比如打一套太极拳，或者弓步压腿。

“抖空竹的最高境界是‘别人看得舒服，自己玩得也舒服’，千万不要勉强做一些高难度危险动作。”赵建强说，要循序渐进，量力而行，尽量选择相对舒缓的动作。

每天两次抖空竹，每次锻炼一个半小时……赵建强已坚持了10年。如今，他不仅掌握了50多套完整的抖空竹动作，多年的肩周炎和胃溃疡也不治而愈。他说，适当的运动和轻松愉悦的心情是重获健康的关键，也是抖空竹的魅力所在。

由于痴迷抖空竹，赵建强即使外出旅游也带着空竹。到了风景秀丽的地方，他就取出空竹现场抖起来，并录下视频，以特殊的方式“打卡”留念。每当这时，就有游客跟他攀谈，于是他就向大家介绍起洛阳的风土人情，变身洛阳“宣传大使”。

这些年，喜爱摄影的赵建强把抖空竹与视频制作有机结合起来，与全国的网友交流空竹文化。他自费购买专业视频编辑软件，剪辑的抖空竹视频发布在网络视频平台上。这些精美的视频引发全国空竹爱好者围观。大家与他取得联系，发来抖空竹原始视频，希望由他进行后期处理。

赵建强来者不拒。他精心下载背景音效素材，根据网友视频的特点，选取悠扬或欢快的背景音乐，辅以恰到好处的快慢镜头等视觉特效，再加上其他渲染手段，一段原本平淡的原始视频，经过如此处理，产生了电影大片的即视感，获得了全国各地空竹爱好者的赞誉。

2013年至今，他免费为全国50个城市100多名空竹爱好者后期制作了1700多段视频，并加入全国36个500人规模的微信交流群，他的网名——“牡丹竹歌”也成为洛阳空竹界一张亮丽的名片。

如今，赵建强每天抖空竹3个小时，义务制作视频2个多小时，生活充实而快乐。他表示，今后将通过制作短视频的形式，宣传洛阳的空竹运动，吸引更多人加入，传承空竹这一国家级非物质文化遗产。“抖空竹是一项常玩常新的运动，我要活到老练到老，一直坚持下去，争取练到90岁！”他说。

敬爱的读者，如果您身边有中老年人的健身故事，请与本网记者联系，让更多人分享健身的快乐。栏目常驻记者孟山，电话：18537995235。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）