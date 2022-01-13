阎凹玄帝庙舞楼：彰显400多年前明代建筑智慧

一个城市的历史遗迹、文物古迹、人文底蕴，是城市生命的一部分。随着第八批河南省文物保护单位名单公布，我市的省级文物保护单位再增31处。

编者按

一个城市的历史遗迹、文物古迹、人文底蕴，是城市生命的一部分。随着第八批河南省文物保护单位名单公布，我市的省级文物保护单位再增31处。自即日起，洛阳网开设《走近第八批“省保”》栏目，为您讲述这些文物背后的历史故事。

平面布局图

从市区一路向北，经孟津区朝阳镇后北上邙岭，就能到达阎凹玄帝庙舞楼所在的阎凹村。舞楼屹立在村边一处不高的土崖旁，尽管已历经400多年沧桑，但是仍基本保存完整，古韵犹存。

2017年，阎凹玄帝庙舞楼入选我市第四批文物保护单位名录，如今，它又被列入第八批河南省文物保护单位名单。

玄帝是谁？老子，就是写下五千言《道德经》姓李名耳的老子。

老子怎么成了玄帝？这得从唐朝说起。

唐朝建立后，老子被尊为李家始祖。唐高宗李治曾下旨，追封老子为太上玄元皇帝，后来唐玄宗李隆基又加封其为圣祖大道玄元皇帝。因此，在民间，老子也被称为玄帝。著名诗人白居易的《海漫漫》，结句就以“玄元圣祖”称呼老子：“何况玄元圣祖五千言，不言药，不言仙，不言白日升青天。”

舞楼室内梁架及屋顶

资料显示，阎凹玄帝庙整体属明代道观建筑式样，庙内主要供奉的是老子，即玄帝。

“舞楼是玄帝庙庙院最南端的建筑，坐北朝南，东西长7.3米，南北也是7.3米。”孟津区文物保护所所长吕冬梅介绍，由于年代久远，玄帝庙内其他建筑因自然或人为因素而损毁，唯有这座建于明代的舞楼基本保存着原来的模样。

阎凹玄帝庙舞楼呈正方形，单檐歇山顶，高20余米，建筑面积约53平方米，整体为楼台式建筑，分上下两层。下层为玄帝庙山门门洞，门洞上方的圆形窗下镶嵌着一块石匾，石匾上“玄帝廟”3个楷书大字依稀可辨，石匾右侧刻有“万历戊午年”字样，左侧则刻有“季冬吉旦创立”字样。门洞上方的楼台由3间砖木结构房屋构成，屋檐、斗拱、脊兽等构件保存相对完整，房脊正梁上有“大明万历二年重修”等文字。从侧门登上舞楼，只见楼上青砖铺地，前后各有两根圆木柱与屋顶大梁相接。柱后是南墙，墙中间有个用砖砌的圆形瞭望孔，当地村民介绍，有时从这里向南眺望，可以看到龙门山。

舞楼北立面

吕冬梅介绍，舞楼一般是举办庆典、酬谢神祇的演出场所，因此楼台上靠南设有木隔，推测这里曾有隔扇把楼台分为前场演出、后场化装的区域。据当地村民回忆，早年间这里每年三月初三举办玄帝庙会，舞楼上敲锣打鼓，演员们唱念做打，煞是热闹。

“木隔两边有大木柱承受上方的重量，木隔上方有6根长短不一的横檩，6根立柱将6根檩条撑起托住瓦下的檩条，这样可减少上方砖瓦的压力。”吕冬梅说，阎凹玄帝庙舞楼左右对称、气派大方，呈现出我国古代建筑的传统风格，建筑内木构件的连接均为卯榫结构，显示出明代劳动人民较高的建筑智慧。

在孟津区，保存至今的明代建筑仅有两处，一处为龙马负图寺大殿，另一处就是阎凹玄帝庙舞楼。因此，这座舞楼是研究明代建筑风格和传统文化不可多得的实物资料。

舞楼北立面

目前，文物部门已上报阎凹玄帝庙舞楼修缮方案，待评审通过后，将按照文物保护法，结合其建筑特点对舞楼进行本体维护，其中，重点针对腐朽及病虫害等部位进行修整。

“我们正加大文物保护宣传力度，增强周围居民的文物保护意识。”吕冬梅说，期待借助文旅融合的契机，让更多人了解阎凹玄帝庙舞楼，感受洛阳厚重的历史文化。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 李志鹏 文/图）