洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

阎凹玄帝庙舞楼：彰显400多年前明代建筑智慧

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.03.23 08:07

　　编者按

　　一个城市的历史遗迹、文物古迹、人文底蕴，是城市生命的一部分。随着第八批河南省文物保护单位名单公布，我市的省级文物保护单位再增31处。自即日起，洛阳网开设《走近第八批“省保”》栏目，为您讲述这些文物背后的历史故事。

平面布局图

　　从市区一路向北，经孟津区朝阳镇后北上邙岭，就能到达阎凹玄帝庙舞楼所在的阎凹村。舞楼屹立在村边一处不高的土崖旁，尽管已历经400多年沧桑，但是仍基本保存完整，古韵犹存。

　　2017年，阎凹玄帝庙舞楼入选我市第四批文物保护单位名录，如今，它又被列入第八批河南省文物保护单位名单。

　　玄帝是谁？老子，就是写下五千言《道德经》姓李名耳的老子。

　　老子怎么成了玄帝？这得从唐朝说起。

　　唐朝建立后，老子被尊为李家始祖。唐高宗李治曾下旨，追封老子为太上玄元皇帝，后来唐玄宗李隆基又加封其为圣祖大道玄元皇帝。因此，在民间，老子也被称为玄帝。著名诗人白居易的《海漫漫》，结句就以“玄元圣祖”称呼老子：“何况玄元圣祖五千言，不言药，不言仙，不言白日升青天。”

舞楼室内梁架及屋顶

　　资料显示，阎凹玄帝庙整体属明代道观建筑式样，庙内主要供奉的是老子，即玄帝。

　　“舞楼是玄帝庙庙院最南端的建筑，坐北朝南，东西长7.3米，南北也是7.3米。”孟津区文物保护所所长吕冬梅介绍，由于年代久远，玄帝庙内其他建筑因自然或人为因素而损毁，唯有这座建于明代的舞楼基本保存着原来的模样。

　　阎凹玄帝庙舞楼呈正方形，单檐歇山顶，高20余米，建筑面积约53平方米，整体为楼台式建筑，分上下两层。下层为玄帝庙山门门洞，门洞上方的圆形窗下镶嵌着一块石匾，石匾上“玄帝廟”3个楷书大字依稀可辨，石匾右侧刻有“万历戊午年”字样，左侧则刻有“季冬吉旦创立”字样。门洞上方的楼台由3间砖木结构房屋构成，屋檐、斗拱、脊兽等构件保存相对完整，房脊正梁上有“大明万历二年重修”等文字。从侧门登上舞楼，只见楼上青砖铺地，前后各有两根圆木柱与屋顶大梁相接。柱后是南墙，墙中间有个用砖砌的圆形瞭望孔，当地村民介绍，有时从这里向南眺望，可以看到龙门山。

舞楼北立面

　　吕冬梅介绍，舞楼一般是举办庆典、酬谢神祇的演出场所，因此楼台上靠南设有木隔，推测这里曾有隔扇把楼台分为前场演出、后场化装的区域。据当地村民回忆，早年间这里每年三月初三举办玄帝庙会，舞楼上敲锣打鼓，演员们唱念做打，煞是热闹。

　　“木隔两边有大木柱承受上方的重量，木隔上方有6根长短不一的横檩，6根立柱将6根檩条撑起托住瓦下的檩条，这样可减少上方砖瓦的压力。”吕冬梅说，阎凹玄帝庙舞楼左右对称、气派大方，呈现出我国古代建筑的传统风格，建筑内木构件的连接均为卯榫结构，显示出明代劳动人民较高的建筑智慧。

　　在孟津区，保存至今的明代建筑仅有两处，一处为龙马负图寺大殿，另一处就是阎凹玄帝庙舞楼。因此，这座舞楼是研究明代建筑风格和传统文化不可多得的实物资料。

舞楼北立面

　　目前，文物部门已上报阎凹玄帝庙舞楼修缮方案，待评审通过后，将按照文物保护法，结合其建筑特点对舞楼进行本体维护，其中，重点针对腐朽及病虫害等部位进行修整。

　　“我们正加大文物保护宣传力度，增强周围居民的文物保护意识。”吕冬梅说，期待借助文旅融合的契机，让更多人了解阎凹玄帝庙舞楼，感受洛阳厚重的历史文化。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 李志鹏 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
        前几日，春雨如丝。透过春雨，世间万物如同写意画般，若隐若现。让人不禁想起邵雍的《春雨吟》：“春雨细如...
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！龙门实验室揭牌
  • 3月25日放假调休！涧西区等5个城市区...
  • 本月25日至29日，王城动物园年票限时办理
  • 因设备故障，应天门地铁站停车场暂停使用
  • 洛阳59名教师入选河南省中小学幼儿园...
  • 减少不必要聚餐聚会！洛阳疾控发布重...
  • 24小时值守，筑牢疫情防控防线
  • 洛阳首家省实验室龙门实验室揭牌
  • 抢抓农时种植丹参【组图】
  • 提前40天完工！国花路（机场路至春都...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    建设社区体育公园 打...
    鸿盛轴承：生产线升级...
    国花路机动车道提升改...
    以人工智能助力产业转...
    精彩热帖

    西苑樱花

    结香

    拍梅

    黑白老街
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605