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今日洛阳多云转晴天 气温1℃到20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.03.23 08:11

　　今天是世界气象日，主题是“早预警、早行动”，强调“气象水文气候信息，助力防灾减灾”的重要意义。

　　据中国天气网报道，世界气象组织日前指出：“由于气候变化，世界上许多地方的极端天气、气候和水事件正变得越来越频繁和强烈。我们比以往任何时候都更容易受到多种相关危害的影响，这些危害本身也因人口增长、城市化和环境退化而不断变化。”“无论是现在还是将来，做好准备并能够在正确的时间、正确的地点采取行动，可以拯救许多生命。”

　　在世界气象日当天，我们也迎来了雨过天晴的好天气。现在，草坪逐渐变绿，榆树长出了榆钱，柳树长出了嫩芽，红叶李、樱花、桃花、紫荆、樱桃花、连翘等花开正好，一派“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄”的景象。

　　河南省气象服务中心提醒，昨天夜里，全省降水停止，晴好回归，今明两天气温回升至15℃以上。不过，24日至25日，我省大部降水又将“上线”。近期我省多大风天气，请注意防风；今天上午，我省西南部、南部部分地区有浓雾、局地有强浓雾，请注意谨慎驾驶。

　　来看看我市最近几天的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市气温仍偏低，24日至25日，有小雨天气过程；受冷空气影响，25日至26日，有4级到5级偏北风，阵风6级到7级。具体预报如下。

　　今天(周三)：多云转晴天，偏东风转偏南风3级左右，气温1℃到20℃。

　　明天(周四)：晴天转多云，夜里大部分地区转小雨或零星小雨，偏南风3级左右，气温4℃到19℃。

　　25日(周五)：小雨停止转多云，偏北风增大到4级到5级，气温8℃到14℃。

　　26日(周六)：晴天间多云，偏北风4级到5级，气温6℃到17℃。

　　27日(周日)：晴天间多云，气温4℃到16℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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