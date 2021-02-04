“八要八不准”！洛阳纪检监察机关明确工程项目领域“治未病”纪律要求

“严守党纪国法、严格规章制度，带头廉洁自律、主动履职尽责，决不插手干预工程项目建设，决不在工程项目建设中以权谋私……”22日，在洛阳市涧西区工程项目领域警示教育大会上，与会人员进行了集体廉政宣誓。

“严守党纪国法、严格规章制度，带头廉洁自律、主动履职尽责，决不插手干预工程项目建设，决不在工程项目建设中以权谋私……”22日，在洛阳市涧西区工程项目领域警示教育大会上，与会人员进行了集体廉政宣誓。

做好工程建设领域监督预防工作是贯彻洛阳市委“更加突出‘治未病’”的重要举措，也是落实“项目为王”的有力抓手。为进一步保障全市工程项目建设规范有序进行，日前，洛阳市纪委监委在全市工程项目领域开展监督预防“治未病”专项教育警醒活动，明确工程项目领域“八要八不准”纪律要求，在明示纪律红线的同时，做到关口前移，坚决斩断伸向工程项目领域的权力“黑手”，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链条。

相关工作方案要求，本月底前，各县区、承担工程项目监管服务职能和建设任务的部门及企事业单位要召开工程项目领域警示教育大会，工程项目施工单位、监理单位、招投标代理公司要参加由行业主管部门组织召开的工程项目领域警示教育大会，不断夯实廉洁从政、廉洁用权、廉洁干事的坚固防线。

此外，洛阳市纪委监委还将紧盯工程项目领域腐败和作风问题，通过联企走访，了解项目进展情况、企业诉求和工程建设责任单位、相关职能部门履职尽责情况，及时发现并消除项目建设中的风险隐患和掣肘问题；通过开展宣传教育活动，督促相关从业人员以案为鉴、警钟长鸣，在全社会营造廉洁从业氛围。

目前，瀍河区、偃师区、涧西区等已经召开工程项目领域警示教育大会。各县区相关负责人表态，将严格遵守“八要八不准”纪律，坚持公开、公正、公平的原则，严格做到秉公办事，依法行政，严格遵守市场准入、项目招投标、工程建设等方面的程序规定，真正把工程项目招投标、资金结算等权力关进制度笼子，把工程项目建设成阳光工程、廉洁工程、精品工程。

洛阳市纪委监委相关负责人表示，开展此次专项教育警醒活动，旨在监督服务保障全市各类工程项目加快实施、及早见效，有效预防和制止工程项目领域违纪违法行为和腐败问题发生，形成健康有序的工程项目建设长效机制，持续净化优化工程项目建设环境，以高质量项目建设为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供强有力支撑。