保护大遗址，为偃师商城“美容”

今日，记者在偃师商城遗址看到，偃师尸乡沟商城遗址环境整治(一期)工程项目的各项工作正在有序推进中。

清理遗址内渣土垃圾、提升供电及景观照明、树立标志标识、加强文物普探、拆违腾退……今日，记者在偃师商城遗址看到，偃师尸乡沟商城遗址环境整治(一期)工程项目的各项工作正在有序推进中。

偃师(尸乡沟)商城遗址是我国早商时期重要的都邑型遗址，也是夏商考古学研究的主要阵地。自1983年发现以来，考古工作取得了一系列的收获，并于2001年被评为“中国20世纪百项考古大发现”之一。然而，由于特定的历史原因，遗址保护范围内存在着各种威胁遗址安全的隐患。

偃师商城遗址环境整治工程规划图

偃师区二里头与商城遗址保护服务中心主任林永伟介绍，国家林业和草原局今年发出的第一份《行政许可决定书》，就是决定采伐遗址内的林地。目前，偃师商城环境整治(一期)工程项目中涉及的林地已采伐60%，并清理完成遗址内63.9万方渣土垃圾中的20%。此外，园区建设、文物普探、拆违腾退等工作正在有序推进中。