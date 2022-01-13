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洛阳“90后”华南虎饲养员王震宇：吃喝拉撒全都管 我是“超级奶爸”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 21:45

　　青年小档案

　　●姓名：王震宇

　　●年龄：29岁

　　●工作岗位：洛阳市王城公园动物园华南虎饲养员

　　青年心声：

　　用所学知识精心照顾华南虎宝宝，帮助它们健康成长，拯救这一濒危物种，是一件很有成就感的事情。

王震宇为华南虎准备大餐

　　“嗷呜……”22日，走进洛阳市王城公园华南虎育幼室，饲养员王震宇正为华南虎幼崽准备早餐。

　　只见他把牛肉细细地切成碎肉，加少许热水搅拌后，再添加骨粉、微量元素等，一盘既美味又营养的早餐就做好了。幼崽狼吞虎咽吃完后，王震宇手持纱布为它进行全身按摩，促进幼崽排便，动作熟练、手脚麻利。

为虎崽按摩

　　“我还没结婚生娃，但人人都夸我是‘超级奶爸’。”王震宇笑着说，这都得益于长期照顾华南虎。

　　2020年，从河南科技大学动物医学专业毕业的王震宇来到王城公园工作，第一个工作岗位是成年华南虎饲养员。华南虎是大型猛兽，野性足，时不时地喜欢扒栏杆隔着笼子吼一嗓子，无论谁经过都会吓一哆嗦，王震宇也不例外。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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