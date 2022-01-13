洛阳“90后”华南虎饲养员王震宇：吃喝拉撒全都管 我是“超级奶爸”

“嗷呜……”22日，走进洛阳市王城公园华南虎育幼室，饲养员王震宇正为华南虎幼崽准备早餐。

青年小档案

●姓名：王震宇

●年龄：29岁

●工作岗位：洛阳市王城公园动物园华南虎饲养员

青年心声：

用所学知识精心照顾华南虎宝宝，帮助它们健康成长，拯救这一濒危物种，是一件很有成就感的事情。

王震宇为华南虎准备大餐

“嗷呜……”22日，走进洛阳市王城公园华南虎育幼室，饲养员王震宇正为华南虎幼崽准备早餐。

只见他把牛肉细细地切成碎肉，加少许热水搅拌后，再添加骨粉、微量元素等，一盘既美味又营养的早餐就做好了。幼崽狼吞虎咽吃完后，王震宇手持纱布为它进行全身按摩，促进幼崽排便，动作熟练、手脚麻利。

为虎崽按摩

“我还没结婚生娃，但人人都夸我是‘超级奶爸’。”王震宇笑着说，这都得益于长期照顾华南虎。

2020年，从河南科技大学动物医学专业毕业的王震宇来到王城公园工作，第一个工作岗位是成年华南虎饲养员。华南虎是大型猛兽，野性足，时不时地喜欢扒栏杆隔着笼子吼一嗓子，无论谁经过都会吓一哆嗦，王震宇也不例外。