洛邑古城景区部分演出时间调整

记者刚刚从洛邑古城景区获悉，为推进古城整体风貌提升工作，自22日起，该景区将对部分演出时间做出调整。
记者刚刚从洛邑古城景区获悉，为推进古城整体风貌提升工作，自22日起，该景区将对部分演出时间做出调整。
记者刚刚从洛邑古城景区获悉，为推进古城整体风貌提升工作，自22日起，该景区将对部分演出时间做出调整，具体如下:
文峰塔3D灯光秀时间调整至20:30；
新潭水幕秀时间调整至每周五、周六、周日20:40；
古城园区内泛光，将于21:00关闭。
洛邑古城将根据“限量、预约、错峰”要求，实行线上实名预约入园。省内市外游客，需提供24小时内核酸检测阴性证明。游客入园时需出示个人场所码、行程码、健康码，并测量体温。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 张乾)
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