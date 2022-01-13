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洛阳人注意！线下首次提取公积金需留意这些注意事项
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 19:50

　　近日，不少市民咨询线下提取住房公积金偿还商贷政策，记者走访了洛阳市住房公积金管理中心。

　　该中心相关负责人介绍，目前，全市住房公积金业务网点均可办理线下提取住房公积金偿还商贷业务。

　　注意事项

　　本政策适用对象为按月偿还商贷的房屋，包括商品房、经适房、二手房；

　　所提取住房公积金可用来偿还“月供”或部分贷款或全部贷款。

　　通过住房公积金偿还商贷的房屋所在地，应为本人户籍地或住房公积金缴存地，也可以是配偶户籍地或住房公积金缴存地。

　　只允许商贷主贷人和配偶进行提取，即可以提取本人住房公积金，也可提取夫妻双方的。无论哪种形式，累计提取金额既不能高于住房公积金账户余额，又不能高于商业贷款本息总额(不含因逾期产生的罚息)。(与线上提取政策及适用情况一致)（>>>即日起，洛阳市民可在线提取住房公积金还商贷

　　从首次还款之日起，每满12个月，同一提取申请人可就同一套住房，办理一次提取还贷业务，直至商业贷款本息结清为止。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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