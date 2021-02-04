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提前40天完工！国花路（机场路至春都路段）机动车道恢复通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 19:50

　　日前，记者从洛阳市城市管理局获悉，国花路(机场路至春都路段)机动车道恢复正常通车，今后沿线居民出行将更顺畅。

　　“各点位注意，移开水马，开始放行！”21日下午，在国花路与邙岭大道交叉口，随着路障移开，国花路机动车道正式恢复通车。

　　洛阳市城市管理局市政设施管理中心有关负责人介绍，国花路是洛阳市区南北通行的重要生活性干道，此前因道路运行年限长，路面病害多，通行能力已不能满足沿线群众的出行需求。2021年12月20日，洛阳市启动国花路(机场路至春都路段)提升改造工程，目前已造路段长3278.499米，双向4车道，设计时速50公里。改造分两期围挡施工，一期利用非机动车道作为保通路，对机动车道进行提升；二期机动车道正常通行，对非机动车道及人行道进行提升。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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