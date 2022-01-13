十二届洛阳市委第一轮巡察完成进驻 信访举报联系方式公布

记者从洛阳市委巡察办获悉，截至3月22日，十二届洛阳市委第一轮巡察8个巡察组已全部进驻被巡察单位并召开巡察工作动员会，同时公布巡察组信访举报联系方式。

记者从洛阳市委巡察办获悉，截至3月22日，十二届洛阳市委第一轮巡察8个巡察组已全部进驻被巡察单位并召开巡察工作动员会，同时公布巡察组信访举报联系方式。

按照洛阳市委统一部署，十二届洛阳市委第一轮巡察安排8个巡察组对洛阳市发改委、市科技局、市工信局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市商务局、市文广旅局等8家单位开展常规巡察。动员会上，市委巡察组组长传达了中央、河南省委市委关于巡视巡察工作的新精神新部署，并就做好巡察工作提出了明确要求。

本轮巡察围绕“产业发展”主题，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署、聚焦群众身边不正之风和腐败问题、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺等问题，着力发现以下几方面问题——

●违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止，阳奉阴违、结党营私、团团伙伙、拉帮结派，以及落实意识形态工作责任制不到位等问题；

●贯彻落实习近平总书记讲话和指示批示精神及中央、省委市委重要决策部署不到位，尤其是关于产业发展方面讲话指示批示精神及决策部署不到位等问题；

●违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题；

●违反组织纪律，违规用人、任人唯亲、跑官要官、买官卖官、拉票贿选，以及独断专行、软弱涣散、严重不团结等问题；