洛阳哪家驾校培训质量高？看看交警最新发布的数据

今日，“洛阳交警”微信公众号发布了驾校培训质量考试员考试质量统计情况，快来看看你的驾校合格率吧。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布了驾校培训质量考试员考试质量统计情况，快来看看各家驾校的合格率吧。

公示

按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)相关规定，洛阳交警对2022年2月21日—2022年3月20日驾驶人考试情况进行了研判分析。现将各驾驶培训机构各项培训质量向社会公布。

驾校培训质量

考试员考试质量统计情况

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