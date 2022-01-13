涧西区部分小区开展社区环境问题拉网式自查

在此前的洛阳市创建办文明督察行动中，涧西区联盟路4号院因存在部分楼道商业广告过多、空中线缆杂乱等不文明问题而登上“黑名单”。发现问题后，湖北路街道牵头多部门在该小区实施整改，并在辖区范围的百余个小区举一反三开展拉网式排查。22日上午，记者在联盟路4号院看到，该小区环境已明显改善。

在此前的洛阳市创建办文明督察行动中，涧西区联盟路4号院因存在部分楼道商业广告过多、空中线缆杂乱等不文明问题而登上“黑名单”。发现问题后，湖北路街道牵头多部门在该小区实施整改，并在辖区范围的百余个小区举一反三开展拉网式排查。22日上午，记者在联盟路4号院看到，该小区环境已明显改善。

据了解，联盟路4号院是典型的无主管老旧小区，小区内租户较多、人员流动性较大，加之缺乏管理主体，导致环境欠佳。今日上午，记者在现场看到，该小区原先杂乱的空中线缆已基本整治完毕，裸露在外的线缆也以“绿藤”施以美化，楼栋外的非机动车有序停放在停车区域内，楼道内无杂物堆积，居民家门上张贴的“牛皮癣”小广告也被清理干净。

湖北路街道相关负责人介绍，除上述改变外，他们还在小区安装了数盏路灯，为居民们提供公共照明，接下来，他们还计划为小区缺少充电桩“量身定制”问题解决方案，在小区居民真正办实事、解烦忧。

问题的真正解决，需要制度的不断完善。针对联盟路4号院缺乏管理这一问题，湖北路街道决定下一步，辖区各社区将形成网格化管理机制，每个社区工作人员负责一到两个院落，日巡查、周研判、月总结加强管理，以切实行动助力全国文明典范城市的创建。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）