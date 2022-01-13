偃师区商品房小区私搭乱建已拆除近九成

21日，在洛阳市偃师区绿色家苑小区，伊洛路街道办的工作人员正在参与拆除一户楼顶住户加装的阳光房。

顶层住户加装阳光房

21日，在洛阳市偃师区绿色家苑小区，伊洛路街道办的工作人员正在参与拆除一户楼顶住户加装的阳光房。

不一会儿，钢构板和玻璃等材料就被完整拆除，整齐地摆放在一旁。“这些材料还能用，我们拆的时候会尽量保持完整。”工作人员解释道。

在此次城市区商品房小区私搭乱建专项整治工作中，偃师区共排查出683处私搭乱建，由于伊洛街道办事处辖内商品房小区数量多，其私搭乱建数量也较为集中，占全区比重较大。

据介绍，为了有效推进整治工作，街道办组织工作人员成立10个拆违攻坚小组，确定分包小区和分包住户，每天中午和晚上定时上门为涉及私搭乱建的住户派送整改拆除通知书，并讲解相关政策。“白天住户基本都不在家，我们只能中午和晚上饭点的时候入户，给住户做思想工作。”该街道办负责人王绍旭说。