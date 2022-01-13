因设备故障，应天门地铁站停车场暂停使用

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近去应天门地铁站停车场停车，设备显示“临时车辆，禁止入场”，该停车场是公共停车场，为何不对外开放？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近去应天门地铁站停车场停车，设备显示“临时车辆，禁止入场”，该停车场是公共停车场，为何不对外开放？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近去应天门地铁站停车场停车，设备显示“临时车辆，禁止入场”，该停车场是公共停车场，为何不对外开放？
西工区城市管理局回复：经核查，由于停车场设备出现故障，正在加紧调试，故停车场暂停使用。
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