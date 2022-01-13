洛阳失业人员提取住房公积金 网上办理更便捷

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳失业人员的住房公积金可以提取出来吗？如果可以，怎么办理？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳失业人员的住房公积金可以提取出来吗？如果可以，怎么办理？

洛阳市住房公积金管理中心回复：如果您与所在单位终止劳动关系未重新就业且封存满半年提取住房公积金，申办材料：1.提取申请人身份证原件。2.提取申请人本市的中、建、工、农、交、邮储、洛阳银行和中原银行任一委托银行的储蓄卡(Ⅰ类账户)。

需要提醒的是，登录洛阳市住房公积金管理中心网上业务大厅(www.lyzfgjj.com)或通过【支付宝-市民中心-洛阳公积金提取】网上办理的，无需提供以上要件。

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