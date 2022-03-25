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本月25日至29日，王城动物园年票限时办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 10:58

　　据“洛阳市王城公园”微信公众号消息，本月25日至29日，在王城公园正大门西侧售票处可办理王城动物园年票。持此卡可在规定时间内不限次数免费入园。详细内容如下：

　　年票卡办理时间

　　2022.3.25-2022.3.29

　　上午8:00-12:00

　　下午14:30-17:30

　　办卡地点：王城公园正大门西侧售票处

　　咨询电话：0379-63263356

　　2022年王城动物园年票卡办理事宜

　　一、年卡办理需准备的资料：

　　洛阳市户籍人员(含县区)办卡时须持本人二代身份证原件、两寸免冠近期彩照一张，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员，除了准备上述材料外，还须持居住证或由派出所、街道办事处开具的证明。

　　二、年卡办理对象：

　　洛阳市户籍人员(含县区)，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员。

　　三、年卡办理价格：

　　50元/张

　　四、动物园年卡使用注意事项

　　1、年卡可在动物园规定开放时间段内使用，停止售票后谢绝使用。

　　2、在王城公园举办重大节会闭园售票期间，持此卡可免费入园，停止售票后谢绝使用。

　　3、2022年度年票卡使用期限：办卡之日起至2022年12月31日，本卡对园内另付费项目无效。

　　4、年票卡只限本人使用，涂改、伪造、转借无效，一经发现没收作废。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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