本月25日至29日，王城动物园年票限时办理

据“洛阳市王城公园”微信公众号消息，本月25日至29日，在王城公园正大门西侧售票处可办理王城动物园年票。

据“洛阳市王城公园”微信公众号消息，本月25日至29日，在王城公园正大门西侧售票处可办理王城动物园年票。 据“洛阳市王城公园”微信公众号消息，本月25日至29日，在王城公园正大门西侧售票处可办理王城动物园年票。持此卡可在规定时间内不限次数免费入园。详细内容如下： 年票卡办理时间 2022.3.25-2022.3.29 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 办卡地点：王城公园正大门西侧售票处 咨询电话：0379-63263356 2022年王城动物园年票卡办理事宜 一、年卡办理需准备的资料： 洛阳市户籍人员(含县区)办卡时须持本人二代身份证原件、两寸免冠近期彩照一张，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员，除了准备上述材料外，还须持居住证或由派出所、街道办事处开具的证明。 二、年卡办理对象： 洛阳市户籍人员(含县区)，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员。 三、年卡办理价格： 50元/张 四、动物园年卡使用注意事项： 1、年卡可在动物园规定开放时间段内使用，停止售票后谢绝使用。 2、在王城公园举办重大节会闭园售票期间，持此卡可免费入园，停止售票后谢绝使用。 3、2022年度年票卡使用期限：办卡之日起至2022年12月31日，本卡对园内另付费项目无效。 4、年票卡只限本人使用，涂改、伪造、转借无效，一经发现没收作废。 ⑥