本月25日至29日，王城动物园年票限时办理

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据“洛阳市王城公园”微信公众号消息，本月25日至29日，在王城公园正大门西侧售票处可办理王城动物园年票。
据“洛阳市王城公园”微信公众号消息，本月25日至29日，在王城公园正大门西侧售票处可办理王城动物园年票。持此卡可在规定时间内不限次数免费入园。详细内容如下：
年票卡办理时间
2022.3.25-2022.3.29
上午8:00-12:00
下午14:30-17:30
办卡地点：王城公园正大门西侧售票处
咨询电话：0379-63263356
2022年王城动物园年票卡办理事宜
一、年卡办理需准备的资料：
洛阳市户籍人员(含县区)办卡时须持本人二代身份证原件、两寸免冠近期彩照一张，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员，除了准备上述材料外，还须持居住证或由派出所、街道办事处开具的证明。
二、年卡办理对象：
洛阳市户籍人员(含县区)，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员。
三、年卡办理价格：
50元/张
四、动物园年卡使用注意事项：
1、年卡可在动物园规定开放时间段内使用，停止售票后谢绝使用。
2、在王城公园举办重大节会闭园售票期间，持此卡可免费入园，停止售票后谢绝使用。
3、2022年度年票卡使用期限：办卡之日起至2022年12月31日，本卡对园内另付费项目无效。
4、年票卡只限本人使用，涂改、伪造、转借无效，一经发现没收作废。
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