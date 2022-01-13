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注意！河南省高职单招考试24日开始填报志愿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 10:59

　　22日，记者从教育部门获悉，河南省2022年高等职业教育单独考试招生(简称高职单招)于3月24日9时至3月26日18时填报志愿，4月8日至4月10日考试。

　　今年，河南省继续开展高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作，省教育厅共批准105所高校开展相关工作。其中，涉及洛阳的高校有河南林业职业学院(高校代码13889)、河南推拿职业学院(高校代码14382)、洛阳职业技术学院(高校代码14383)、洛阳科技职业学院(高校代码14480)、洛阳文化旅游职业学院(高校代码14750)。

　　招生对象

　　此次高职单招招生对象主要分为两类：一是已通过河南省2022年普通高校招生统一考试报名的考生。二是已通过河南省2022年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。

　　填报志愿

　　考生可于24日9时至26日18时登录“河南省普通高校招生考生服务平台”填报志愿。在规定时间内，考生只能填报一所高校志愿，并可以进行不超过两次的志愿修改，以网上最后一次保存的志愿为准。填报时间截止后将无法补报和更改，请广大考生按时认真填报志愿。

　　招生专业方面，各高校2022年高职单招专业由高校自主确定，医药卫生、教育与体育、公安与司法大类中的国控专业以及医药卫生大类中的医学技术类专业不得安排高职单招。今年新设的拟招生专业不得安排高职单招。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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