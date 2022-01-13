事关就业！2022年高校毕业生请收好这份全年活动安排

洛阳2022年高校毕业生注意了！据“河南省教育厅”微信公众号最新消息，我省17部门联合开展河南省2022年高校毕业生“新时代·新梦想”就业创业公益帮扶行动。

洛阳2022年高校毕业生注意了！据“河南省教育厅”微信公众号最新消息，我省17部门联合开展河南省2022年高校毕业生“新时代·新梦想”就业创业公益帮扶行动。通过开展线上线下就业指导、精准送岗、职业生涯规划大赛、发放求职创业补贴等活动，帮助他们提高综合素质和就业竞争力，确保有就业意愿和就业能力的毕业生顺利实现就业。

“新时代·新梦想”活动针对我省2022年高校毕业生，特别是低收入家庭毕业生、少数民族毕业生、残疾毕业生、孤儿大学生、退役大学生士兵、女大学生等特殊群体，深入实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，继续开展“跟踪帮扶保就业”专项活动，实行“一生一策”动态管理，重点关注、重点推荐、重点帮扶，在“人人持证、技能河南”工作开展中优先开展职业技能培训。

今年我省高校毕业生总量较往年增加10万人，规模和增量为近年来之最。受国内新冠肺炎疫情多点散发的影响，高校毕业生求职困难增多，就业形势复杂严峻。河南省教育厅等17部门要求各地、各单位充分认识开展“新时代·新梦想”活动的重要意义，切实发挥各自优势，加强工作协调，健全部门衔接、资源共享、通力合作的工作机制；同时，要尽最大努力从本行业、系统所属单位中，动员、协调一定数量的用人岗位招(录)特殊群体高校毕业生。