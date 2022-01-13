涧西区重二社区：“云集市”向居民提供“点单式”志愿服务

昨日，记者在涧西区重二社区二号街坊见到“幸福共享云集市”志愿服务队队员正在赶往居民家中“送服务”。

昨日，记者在涧西区重二社区二号街坊见到“幸福共享云集市”志愿服务队队员正在赶往居民家中“送服务”。

近期，重二社区与16家共建单位、涧贤商家、志愿服务队创建“幸福共享云集市”，开展“点单式”志愿服务。辖区居民可在“幸福共享云集市”微信群进行“点单”，志愿者根据居民“点单”提供定制服务。

“在疫情防控的特殊时期，‘幸福共享云集市’不仅为我送来‘健康’，还带来‘温暖’。”家住重二社区二号街坊的毛亚卿说，她是一名独居老人，通过“幸福共享云集市”，与在附近居住的党员志愿者张莲香结成了帮扶对子。毛亚卿在“幸福共享云集市”微信群发布求助信息后，社区工作人员会优先转发给志愿者张莲香，如果她没空，会发送给其他空闲的志愿者。这种“点单式”的服务模式解决了毛亚卿的心理问题，虽然只是聊聊家常、逛逛市场，但对于独居的毛亚卿来说是生活中莫大的慰藉。

“‘幸福共享云集市’是按时按需为困难居民提供服务，实现一对一精准帮扶的缩影。”重二社区党委书记李亚娟说，社区党员、热心居民可通过涧贤“e”家平台报名注册成为社区爱心志愿者。空巢老人、失独老人、特困老人、残疾老人、老模范等5类老人可体验“按需所取”的“点单式”志愿服务，实现志愿服务“供需”的精准匹配。“幸福共享云集市”提供包括健康义诊、测血压等便民服务，“德艺画苑”送艺到家服务，为辖区瘫痪老人、残疾人理发等暖心服务在内的多种服务。

“志愿服务手牵手，文明实践心连心。”李亚娟说，活动以志愿服务为纽带，打通了志愿服务联系群众的“最后一公里”；下一步要充分运用好“小板凳连心站”“便民流动服务站”等志愿服务平台，积极推进新时代文明实践活动，让志愿服务有广度、有深度，更有温度。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 谷清博）