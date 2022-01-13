洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区重二社区：“云集市”向居民提供“点单式”志愿服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:48

　　昨日，记者在涧西区重二社区二号街坊见到“幸福共享云集市”志愿服务队队员正在赶往居民家中“送服务”。

　　近期，重二社区与16家共建单位、涧贤商家、志愿服务队创建“幸福共享云集市”，开展“点单式”志愿服务。辖区居民可在“幸福共享云集市”微信群进行“点单”，志愿者根据居民“点单”提供定制服务。

　　“在疫情防控的特殊时期，‘幸福共享云集市’不仅为我送来‘健康’，还带来‘温暖’。”家住重二社区二号街坊的毛亚卿说，她是一名独居老人，通过“幸福共享云集市”，与在附近居住的党员志愿者张莲香结成了帮扶对子。毛亚卿在“幸福共享云集市”微信群发布求助信息后，社区工作人员会优先转发给志愿者张莲香，如果她没空，会发送给其他空闲的志愿者。这种“点单式”的服务模式解决了毛亚卿的心理问题，虽然只是聊聊家常、逛逛市场，但对于独居的毛亚卿来说是生活中莫大的慰藉。

　　“‘幸福共享云集市’是按时按需为困难居民提供服务，实现一对一精准帮扶的缩影。”重二社区党委书记李亚娟说，社区党员、热心居民可通过涧贤“e”家平台报名注册成为社区爱心志愿者。空巢老人、失独老人、特困老人、残疾老人、老模范等5类老人可体验“按需所取”的“点单式”志愿服务，实现志愿服务“供需”的精准匹配。“幸福共享云集市”提供包括健康义诊、测血压等便民服务，“德艺画苑”送艺到家服务，为辖区瘫痪老人、残疾人理发等暖心服务在内的多种服务。

　　“志愿服务手牵手，文明实践心连心。”李亚娟说，活动以志愿服务为纽带，打通了志愿服务联系群众的“最后一公里”；下一步要充分运用好“小板凳连心站”“便民流动服务站”等志愿服务平台，积极推进新时代文明实践活动，让志愿服务有广度、有深度，更有温度。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 谷清博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 网友建议从政坊游园在古城路上开设南...
  • “洛康码”成黄码？孟津区群众可这样...
  • 今日起，洛阳启动疫情防控交通卡点
  • 春分时节，洛阳白云山迎来“桃花雪”
  • 国花路机动车道提升改造完成投用
  • 建设社区体育公园 打造健身打卡地【...
  • 洛阳街头现无人值守摊位 背后故事令人...
  • 驾考科目三考试可以正常预约吗？洛阳...
  • 洛阳新唐街：打造文化旅游休闲综合体
  • 洛阳市开展新冠病毒核酸检测医疗机构...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    西苑樱花

    结香

    拍梅

    黑白老街
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605