洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳已累计治理水土流失7000余平方公里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:50

　　今天是第三十个“世界水日”，自即日起至28日是第三十五个“中国水周”。记者从市水利局获悉，近年来，我市持续加强黄河流域生态保护治理，推动新时代治水兴水行动，加快构筑兴利除害的现代水网体系，截至目前，已累计治理水土流失7000余平方公里，2021年全市平原区地下水位整体呈现上升趋势。

　　洛阳地跨黄河、淮河、长江三大流域，境内水系纵横交错，流域面积100平方公里以上的河流有50条。然而，“十年九旱”的气候特点，以及水资源时空分布极不均衡、利用结构不合理等原因，使洛阳面临“富水又缺水”的矛盾。据统计，我市人均水资源量390立方米，不足全国人均水资源量的1/5。

　　近年来，我市坚持节水优先，推动再生水利用、雨水集蓄利用、节水灌溉等重点任务实施，2021年创建省级节水型企业1家、节水型单位3家。

　　按照规划，“十四五”期间，我市要完善水利基础设施网络，打造丰枯调剂、多源互补的现代水网。目前，我市正在重点加快黄河小浪底南岸灌区、前坪水库灌区等重大水利工程建设，增强水利公共产品供给和水安全保障能力。

　　优良的水生态环境是水安全的重要支撑。自2021年7月以来，我市小流域“两清一护”综合治理全面铺开，目前131个小流域“两清一护”综合治理任务已完成65%以上。今年汛期前，全市小流域内影响行洪安全的“两清一护”综合治理将全部完成。

　　同时，我市按照山水林田湖草沙综合治理方针，通过三大立体治理模式，实施水土保持综合治理，目前已累计治理水土流失7000余平方公里。2021年，栾川县被认定“2021年度国家水土保持示范县”。2021年，全市平原区地下水位整体呈现上升趋势，升幅为1.73米。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 郑斐冉)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 网友建议从政坊游园在古城路上开设南...
  • “洛康码”成黄码？孟津区群众可这样...
  • 今日起，洛阳启动疫情防控交通卡点
  • 春分时节，洛阳白云山迎来“桃花雪”
  • 国花路机动车道提升改造完成投用
  • 建设社区体育公园 打造健身打卡地【...
  • 洛阳街头现无人值守摊位 背后故事令人...
  • 驾考科目三考试可以正常预约吗？洛阳...
  • 洛阳新唐街：打造文化旅游休闲综合体
  • 洛阳市开展新冠病毒核酸检测医疗机构...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    西苑樱花

    结香

    拍梅

    黑白老街
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605