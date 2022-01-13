洛阳已累计治理水土流失7000余平方公里

今天是第三十个“世界水日”，自即日起至28日是第三十五个“中国水周”。记者从市水利局获悉，近年来，我市持续加强黄河流域生态保护治理，推动新时代治水兴水行动，加快构筑兴利除害的现代水网体系，截至目前，已累计治理水土流失7000余平方公里，2021年全市平原区地下水位整体呈现上升趋势。

今天是第三十个“世界水日”，自即日起至28日是第三十五个“中国水周”。记者从市水利局获悉，近年来，我市持续加强黄河流域生态保护治理，推动新时代治水兴水行动，加快构筑兴利除害的现代水网体系，截至目前，已累计治理水土流失7000余平方公里，2021年全市平原区地下水位整体呈现上升趋势。

洛阳地跨黄河、淮河、长江三大流域，境内水系纵横交错，流域面积100平方公里以上的河流有50条。然而，“十年九旱”的气候特点，以及水资源时空分布极不均衡、利用结构不合理等原因，使洛阳面临“富水又缺水”的矛盾。据统计，我市人均水资源量390立方米，不足全国人均水资源量的1/5。

近年来，我市坚持节水优先，推动再生水利用、雨水集蓄利用、节水灌溉等重点任务实施，2021年创建省级节水型企业1家、节水型单位3家。

按照规划，“十四五”期间，我市要完善水利基础设施网络，打造丰枯调剂、多源互补的现代水网。目前，我市正在重点加快黄河小浪底南岸灌区、前坪水库灌区等重大水利工程建设，增强水利公共产品供给和水安全保障能力。

优良的水生态环境是水安全的重要支撑。自2021年7月以来，我市小流域“两清一护”综合治理全面铺开，目前131个小流域“两清一护”综合治理任务已完成65%以上。今年汛期前，全市小流域内影响行洪安全的“两清一护”综合治理将全部完成。

同时，我市按照山水林田湖草沙综合治理方针，通过三大立体治理模式，实施水土保持综合治理，目前已累计治理水土流失7000余平方公里。2021年，栾川县被认定“2021年度国家水土保持示范县”。2021年，全市平原区地下水位整体呈现上升趋势，升幅为1.73米。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 郑斐冉)