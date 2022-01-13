伊滨区347户老年人将享家庭养老定制化服务

日前，家住伊滨区永泰嘉苑小区的胡嫩彩对着自家新安装的专业护理床竖起大拇指，自从有了这张床，有脑梗后遗症的她无论起床还是翻身都不再是难事儿。

日前，家住伊滨区永泰嘉苑小区的胡嫩彩对着自家新安装的专业护理床竖起大拇指，自从有了这张床，有脑梗后遗症的她无论起床还是翻身都不再是难事儿。

记者从伊滨区社会事务局了解到，去年年底，伊滨区在辖区启动居家和社区家庭养老床位试点建设工作，为辖区内60周岁以上、具有伊滨区户籍或居住证且符合相关评定标准的经济困难老年人及部分失能老年人提供服务。按照计划，试点服务对象应重点和优先保障符合以上条件老年人中的高龄、孤寡、独居、重度残疾老年人，计划生育特殊家庭老年人，优抚对象。

据了解，家庭养老床位建设主要包含适老化改造、智能化改造等内容，并分为基础项目和可选项目，基础项目是政府对符合条件服务对象家庭予以补助支持的主要项目，是改造和配置的基本内容。服务机构根据签约老年人建床评估情况，经与老年人(或其监护人)协商后，提供包括但不限于信息化服务、助餐、助洁、助行、助浴、助医、康复、护理、巡访关爱等居家养老上门基本服务。

“截至目前，我们已经对伊滨区符合条件的347户老年人制订了家庭养老定制化方案，所有改造项目将于本月底前结束。”伊滨区社会事务局相关负责人表示，居家上门服务届时也将同步开展，今年10月底服务全部到位。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 董雪）